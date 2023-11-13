Глава ЕЦБ: в случае серьезных потрясений повышение процентных ставок необходимо будет продолжить

«Если мы будем поддерживать текущий уровень достаточно долго – а мы, конечно, можем по этому поводу спорить – это будет в значительной степени способствовать возвращению инфляции к целевому уровню в два процента», – заявила Лагард на мероприятии, организованном Financial Times в пятницу.

В то же время Лагард отметила, что в случае серьезных потрясений повышение процентных ставок необходимо будет продолжить, пишет Bloomberg.

Лагард пояснила, что инфляция в еврозоне замедлилась в октябре до 2,9 процента, самого низкого уровня за два года. В то же время, по ее словам, не следует рассчитывать на то, что инфляция будет долго оставаться такой низкой.