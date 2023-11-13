Глава ЕЦБ: в случае серьезных потрясений повышение процентных ставок необходимо будет продолжить

По мнению президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, сохранения процентной ставки по депозитам на текущем уровне должно быть достаточно, чтобы обуздать инфляцию, пишут «Деловые ведомости».
«Если мы будем поддерживать текущий уровень достаточно долго – а мы, конечно, можем по этому поводу спорить – это будет в значительной степени способствовать возвращению инфляции к целевому уровню в два процента», – заявила Лагард на мероприятии, организованном Financial Times в пятницу.
В то же время Лагард отметила, что в случае серьезных потрясений повышение процентных ставок необходимо будет продолжить, пишет Bloomberg.
Лагард пояснила, что инфляция в еврозоне замедлилась в октябре до 2,9 процента, самого низкого уровня за два года. В то же время, по ее словам, не следует рассчитывать на то, что инфляция будет долго оставаться такой низкой.
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