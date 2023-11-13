Призрак нефтяного эмбарго. Могут ли арабские страны перекрыть кран Западу из-за войны с Израилем, как 50 лет назад?

«Нефтяное оружие» все меньше влияет на цены

Ущерб от повышения цен на нефть сейчас намного ниже, поскольку с 1970-х рынки, центробанки и экономика в целом были перестроены таким образом, чтобы адаптироваться к новой реальности и сбивать инфляционный жар — главный симптом болезни современной экономики.

Если в 1973-74 годах всплеск цен привел в итоге к забастовкам шахтеров и смене правительства в Британии, например, то сейчас профсоюзы потеряли былую мощь и при высокой инфляции работникам труднее добиться повышения зарплаты, соразмерного росту цен.

Поэтому скачок цен на бензин или газ не вызывает немедленного всплеска расходов компаний и государства на оплату труда, и инфляция не разгоняется с такой скоростью, как в 1970-е. К тому же центробанки в наше время при определении денежно-кредитной политики уделяют больше внимания ценам, а не занятости, как тогда.

После призывов властей экономить нефть, французы кинулись скупать электрические радиаторы Фото: Getty Images

Саудовская Аравия

Без главного экспортера нефти с Ближнего Востока любое эмбарго будет обречено на провал. В 1973 году Саудовская Аравия неохотно, но поддержала ограничения. Теперь — совсем другое дело.

«Тогда у саудовцев были тесные отношения с Египтом и Сирией, напавшими на Израиль. Сейчас же у них нет и намека на солидарность с ХАМАС — отпрыском „Братьев-мусульман“ под крылом Ирана», — написал профессор Техасского университета A&M Грегори Гауз в статье для Foreign Affairs.