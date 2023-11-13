Графики ⟩ Большая разница: в Эстонии увеличился разрыв между зарплатами мужчин и женщин

Наибольшее различие в зарплатах мужчин и женщин наблюдалось в сфере финансовой и страховой деятельности (32,9%), в торговле (31,6%), в прочих видах услуг (27,8%), а также в промышленности (25,8%). Аналогично 2021 году, сфера транспорта и складского хозяйства в прошлом году была единственной, где женщины зарабатывали больше мужчин: почасовая брутто-зарплата у женщин была на 9,3 процента больше, чем у мужчин.

Фото: Департамент статистики

По словам аналитика Департамента статистики Лийны Куузик, в Эстонии разрыв в зарплатах с 2013 по 2021 год уменьшился на 9,9 процентных пункта, однако в 2022 году разрыв увеличился на 2,8 процентных пункта.

«По сравнению с 2021 годом в прошлом году разрыв в зарплатах наиболее заметно сократился в строительстве и больше всего увеличился в предоставлении прочих видов услуг», - объяснила аналитик.

Фото: Департамент статистики

Гендерное различие в зарплатах рассчитывается вычитанием из средней почасовой брутто-зарплаты мужчин средней почасовой брутто-зарплаты женщин. Полученное значение делится на среднюю почасовую брутто-зарплату мужчин и выражается в процентах. Гендерный разрыв в зарплатах рассчитан без учета нерегулярных премий и дополнительных выплат.

Статистика основана на исследовании «Структура оплаты труда». Главным представителем общественного интереса к статистической работе является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные.