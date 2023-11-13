Графики ⟩ Большая разница: в Эстонии увеличился разрыв между зарплатами мужчин и женщин

Согласно первоначальным данным Департамента статистики, в 2022 году почасовая брутто-зарплата у женщин была на 17,7 процента меньше, чем у мужчин. За год гендерный разрыв в зарплатах увеличился на 2,8 процентных пункта.
Наибольшее различие в зарплатах мужчин и женщин наблюдалось в сфере финансовой и страховой деятельности (32,9%), в торговле (31,6%), в прочих видах услуг (27,8%), а также в промышленности (25,8%). Аналогично 2021 году, сфера транспорта и складского хозяйства в прошлом году была единственной, где женщины зарабатывали больше мужчин: почасовая брутто-зарплата у женщин была на 9,3 процента больше, чем у мужчин.
По словам аналитика Департамента статистики Лийны Куузик, в Эстонии разрыв в зарплатах с 2013 по 2021 год уменьшился на 9,9 процентных пункта, однако в 2022 году разрыв увеличился на 2,8 процентных пункта.
«По сравнению с 2021 годом в прошлом году разрыв в зарплатах наиболее заметно сократился в строительстве и больше всего увеличился в предоставлении прочих видов услуг», - объяснила аналитик.
Гендерное различие в зарплатах рассчитывается вычитанием из средней почасовой брутто-зарплаты мужчин средней почасовой брутто-зарплаты женщин. Полученное значение делится на среднюю почасовую брутто-зарплату мужчин и выражается в процентах. Гендерный разрыв в зарплатах рассчитан без учета нерегулярных премий и дополнительных выплат.
Статистика основана на исследовании «Структура оплаты труда». Главным представителем общественного интереса к статистической работе является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные.
Исследование «Структура оплаты труда» проводится Департаментом статистики на основании международной методики начиная с 2005 года. Исследование проводится относительно показателей октября. Начиная с 2010 года исследование проводится через каждые четыре года. Речь идет о подробном исследовании оплаты труда, которое по сравнению с квартальной статистикой зарплат предоставляет потребителям более детальные данные.
Полученные в ходе исследования данные отражают численность наемных работников, структуру и оплату труда по сферам деятельности, профессии, возрасту, полу, виду договора, полной и частичной занятости и образованию. В годы между исследованиями структуры оплаты труда данные собираются в ходе опросника «Часовая брутто-зарплата работников мужского и женского пола в октябре» только относительно численности работников мужского и женского пола, отработанных часов и оплаты труда.
Методики Департамента статистики и Евростата в расчете гендерных различий оплаты труда отличаются. В опубликованных Евростатом данных относительно различий в зарплатах мужчин и женщин не учитывались показатели предприятий и учреждений с менее десятью работниками, а также зарплаты наемных работников в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, государственного управления и обороны.