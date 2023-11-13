Умер легендарный олимпийский чемпион

Бывший чешский хоккеист Роман Чехманек умер в возрасте 52 лет.
Играя на позиции вратаря, Чехманек входил в состав сборной Чехии, завоевавшей золотую медаль на Олимпийских играх 1998 года в Нагано. Чехманек завоевал два золота (1999, 2000) и бронзу (1997) на чемпионатах мира.
В НХЛ вратарь сыграл в общей сложности 212 матчей за «Филадельфию Флайерз» и «Лос-Анджелес Кингз».
Почему Чехманек так рано ушел из жизни, в СМИ не сообщается. Известно, что Чехманек планировал сопровождать сборную Чехии на хоккейный турнир, который пройдет в финской Карелии, но несколько дней назад заболел.