Умер легендарный олимпийский чемпион

Играя на позиции вратаря, Чехманек входил в состав сборной Чехии, завоевавшей золотую медаль на Олимпийских играх 1998 года в Нагано. Чехманек завоевал два золота (1999, 2000) и бронзу (1997) на чемпионатах мира.

В НХЛ вратарь сыграл в общей сложности 212 матчей за «Филадельфию Флайерз» и «Лос-Анджелес Кингз».