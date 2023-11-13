Видео ⟩ В Латвии автобус попал в тяжелое ДТП: двое погибших и 17 пострадавших

Около пяти часов вечера Государственная полиция Латвии получила информацию, что на дороге A10 в Салской волости Марупского края столкнулись легковой автомобиль Mercedes-Benz и автобус VDL, следовавший по маршруту Рига - Кулдига.

Водитель и пассажир автомобиля погибли. Как сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии (VUGD), на месте происшествия было обнаружено, что двое пострадавших оказались зажаты в автомобиле. Они были освобождены с помощью гидравлического инструмента.

В результате ДТП в автобусе пострадали 17 человек, в том числе водитель. Они доставлены в больницы. Среди пострадавших трое детей. Дети госпитализированы с относительно легкими травмами, взрослые в основном получили травмы средней степени тяжести. Травмы двух пострадавших были оценены как очень серьезные. Всего на месте работали 13 бригад медиков.

Пассажиры, которые не получили ранений и травм, продолжили путь на другом автобусе.

Фото: Ekrānuzņēmums no video

Информации о причинах аварии пока нет, а столкновение произошло в месте, где разрешенная скорость движения составляет 50 км/ч, поэтому нельзя исключать возможность неосторожного обгона.

Пожарные расчищали проезжую часть для восстановления движения и закончили работу на месте происшествия в 19.30.