Российские СМИ сообщили об отступлении армии РФ, но быстро удалили новость

Сегодня российские СМИ распространили новость, что командование группировки «Днепр» решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Позже новость была удалена.
«Оценив сложившуюся ситуацию, командование группировки "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. После перегруппировки "Днепр" высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления», - изначально заявили в информагентстве ТАСС. Новость также появилось в агентстве РИА Новости.
В Telegram-канале Министерства обороны РФ новость о перегруппировке войск не появлялась.
Через несколько минут после публикации ТАСС и РИА Новости аннулировали новости о перегруппировке войск «Днепр» со ссылкой на Минобороны.
«Новость "Командование группировки "Днепр" приняло решение на перегруппировку войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра" аннулируется как выпущенная ошибочно. Мы приносим извинения своим подписчикам и читателям», - заявил ТАСС.
ВСУ к началу ноября создали несколько плацдармов на левом, контролируемом Россией берегу Днепра. В частности, украинские военные контролировали значительную часть села Крынки, на этот плацдарм удалось перебросить несколько сотен морских пехотинцев, которых с правого берега их поддерживала огнем украинская артиллерия и операторы дронов.