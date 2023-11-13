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Российские СМИ сообщили об отступлении армии РФ, но быстро удалили новость

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Украинский морской пехотинец у реки Днепр.
Украинский морской пехотинец у реки Днепр. Фото: ALEX BABENKO/ASSOCIATED PRESS

Сегодня российские СМИ распространили новость, что командование группировки «Днепр» решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Позже новость была удалена.

«Оценив сложившуюся ситуацию, командование группировки "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. После перегруппировки "Днепр" высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления», - изначально заявили в информагентстве ТАСС. Новость также появилось в агентстве РИА Новости. 

В Telegram-канале Министерства обороны РФ новость о перегруппировке войск не появлялась. 

Через несколько минут после публикации ТАСС и РИА Новости аннулировали новости о перегруппировке войск «Днепр» со ссылкой на Минобороны.

«Новость "Командование группировки "Днепр" приняло решение на перегруппировку войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра" аннулируется как выпущенная ошибочно. Мы приносим извинения своим подписчикам и читателям», - заявил ТАСС.

ВСУ к началу ноября создали несколько плацдармов на левом, контролируемом Россией берегу Днепра. В частности, украинские военные контролировали значительную часть села Крынки, на этот плацдарм удалось перебросить несколько сотен морских пехотинцев, которых с правого берега их поддерживала огнем украинская артиллерия и операторы дронов.

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