Российские СМИ сообщили об отступлении армии РФ, но быстро удалили новость

«Оценив сложившуюся ситуацию, командование группировки "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. После перегруппировки "Днепр" высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления», - изначально заявили в информагентстве ТАСС. Новость также появилось в агентстве РИА Новости.

В Telegram-канале Министерства обороны РФ новость о перегруппировке войск не появлялась.

Через несколько минут после публикации ТАСС и РИА Новости аннулировали новости о перегруппировке войск «Днепр» со ссылкой на Минобороны.

«Новость "Командование группировки "Днепр" приняло решение на перегруппировку войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра" аннулируется как выпущенная ошибочно. Мы приносим извинения своим подписчикам и читателям», - заявил ТАСС.