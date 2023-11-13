Кая Каллас отправилась с визитом в США

Каллас встретится с представителями администрации и Конгресса США, а также планирует публичные выступления и встречи с представителями различных национальных учреждений и аналитических центров, занимающихся вопросами обороны. Каллас откроет отреставрированное здание посольства Эстонии в Вашингтоне.

«Соединенные Штаты Америки являются одним из самых важных союзников и друзей Эстонии и взяли на себя ведущую роль в поддержке Украины свободным миром. Тем более важно, что мы можем общаться лицом к лицу с нашим важным союзником. В Вашингтоне меня ждут важные политические встречи, публичные выступления и интервью», - сказала Каллас.

В понедельник Каллас будет вручена премия Джин Дж. Киркпатрик Международного республиканского института: Каллас и Эстония получили признание за свою роль сторонников практики открытого управления, демократических ценностей и геополитических проблем. Премия названа в честь известного внешнеполитического мыслителя Джин Дж. Киркпатрик, которая была советником президента Рональда Рейгана по иностранным делам во время холодной войны и первой женщиной-послом США в Организации Объединенных Наций.

В понедельник Каллас выступит со вступительной речью на форуме ЕС и США по обороне и будущему.