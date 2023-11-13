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По парковке торгового центра бродил испуганный маленький ребенок: неравнодушный очевидец вызвал полицию

rus.postimees.ee
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Полицейские. Иллюстративное фото.
Полицейские. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

На прошлой неделе в полицию поступило сообщение от жителя Тарту, который заметил бродящего в одиночестве по парковке торгового центра ребенка лет двух.

По словам обратившегося в полицию человека, родителей маленького ребенка поблизости не было, поэтому он и обратился за помощью к стражам порядка.

«Когда приехала полиция, выяснилось, что родитель ушел в магазин и оставил ребенка спать в машине. Однако в какой-то момент малыш проснулся и в испуге потопал по направлению к торговому центру», - рассказали в Лыунаской префектуре.

К счастью, все обошлось и благодаря очевидцу и полиции ребенок нашел родителей.

Но полиция еще раз напомнила родителям, что детей нельзя оставлять в машине одних. Дело в том, что ребенок может легко растеряться и попасть в беду.

«Мы также рекомендуем написать свои контактные данные на одежде ребенка. В этом случае можно быстрее связаться с родителями, у которых пропал ребенок», - порекомендовали полицейские.

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