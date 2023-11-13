Судьба неумолима: один раз избежавший смерти звездный спортсмен погиб в тяжелой аварии

Бывший игрок в американский футбол Д. Дж. Хайден погиб в результате тяжелой аварии в Хьюстоне, штат Техас, в субботу вечером.
Информационное агентство AP пишет, что авария, в которой столкнулись два автомобиля, произошла около 2 часов ночи, когда Chrysler 300, двигавшийся на очень высокой скорости, проехал на красный свет и столкнулся с внедорожником, находившимся в этот момент на перекрестке.
The Houston Chronicle сообщает, что в результате аварии погибли пять мужчин и одна женщина. Хайден был среди них. Четверо из шестерых пострадавших скончались на месте.
33-летний Хайден провел восемь сезонов в НФЛ и представлял «Окленд Рэйдерс», «Детройт Лайонс» и «Джексонвилл Ягуарс».
В 2012 году Хайден уже был на волосок от смерти: во время тренировки он столкнулся с товарищем по команде, из-за удара у спортсмена произошел разрыв вены возле сердца. Тогда его удалось спасти.