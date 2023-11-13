Судьба неумолима: один раз избежавший смерти звездный спортсмен погиб в тяжелой аварии

Информационное агентство AP пишет, что авария, в которой столкнулись два автомобиля, произошла около 2 часов ночи, когда Chrysler 300, двигавшийся на очень высокой скорости, проехал на красный свет и столкнулся с внедорожником, находившимся в этот момент на перекрестке.

The Houston Chronicle сообщает, что в результате аварии погибли пять мужчин и одна женщина. Хайден был среди них. Четверо из шестерых пострадавших скончались на месте.

33-летний Хайден провел восемь сезонов в НФЛ и представлял «Окленд Рэйдерс», «Детройт Лайонс» и «Джексонвилл Ягуарс».