В покупке авиакомпании Nordica заинтересованы несколько компаний

Государство должно четко заявить о намерении продать авиакомпанию Nordica, а не говорить о возможном банкротстве, сказал в эфире Terevisioon эксперт в области авиации и бывший руководитель отдела развития бизнеса авиакомпании Nordica Свен Кукемельк. По его словам, сейчас в покупке авиакомпании заинтересованы четыре-пять компаний, сообщает Rus.ERR.
«Ожидать, что к концу года мы выйдем в ноль - пока относительно нереально, для этого компании Nordica придется купить лотерейные билеты», - сказал Кукемельк, а также добавил, что в настоящее время необходимо предотвратить рост убытков.
Однако в настоящее время возможностей для инвестиций нет, и, по оценке Кукемелька, нет причин, по которым государство должно быть заинтересовано во вливании дополнительных средств в авиакомпанию.
Кукемельк сообщил, что интерес к покупке компании Nordica проявили четыре-пять компаний.