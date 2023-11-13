Исследование: мошенничество угрожает не только кошельку, но и психологическому состоянию жертвы

Молодежь и люди с более высокими доходами оценивают свою осведомленность выше. Очень хорошая или достаточная информированность выше всего у жителей Тартумаа и Харьюмаа (85%), а ниже всего - у жителей Хийумаа (56%) и Пыльвамаа (57%).

«Несмотря на то, что сами люди оценивают свои знания достаточно высоко, к сожалению, реальная жизнь постоянно приводит печальные примеры того, как люди становятся жертвами различных мошенников, даже если им кажется, что с ними этого никогда не произойдет. Поэтому важно постоянно говорить о мошенничестве и быть в курсе событий», - говорит специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк.

Люди, ставшие жертвами мошенничества, могут подтвердить, что последствия не из приятных. По данным опроса, наиболее распространенным последствием столкновения с мошенничеством является репутационный ущерб и потеря времени, затем следуют душевные переживания и финансовые потери.

Вейко Кийк считает, что психологический аспект - это важный нюанс, которому раньше не уделялось должного внимания при обсуждении финансовых мошенничеств. «Каждый десятый из тех, кто лично сталкивался с мошенничеством в течение года, сказал, что психологические проблемы являются существенным последствием мошенничества. Аспект психологического здоровья людей, ставших жертвами мошенников, также необходимо принимать во внимание», - говорит Кийк.

По данным опроса, 57% жителей Эстонии в течение последнего года сталкивались с мошенническими звонками, а 44% респондентов - с SMS-мошенничеством. Наиболее распространенными видами мошенничества в Эстонии являются фишинг, мошенничество с инвестициями и мошенничество с продажами через интернет.