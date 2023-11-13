Самый высокий показатель за полгода: на Эстонию было совершено более 300 кибератак

Об этом BNS сообщили в RIA, отметив, что как и прежде, большую часть инцидентов в октябре составили фишинговые атаки - их было выявлено 178. Автоматизированный мониторинг также обнаружил 1282 устройства, зараженных вредоносным ПО, о чем было сообщено владельцам сетей.

Среди наиболее значимых сбоев в предоставлении услуг RIA отмечает, что 3 октября из-за перегрузки системы почти на полтора часа были прерваны основные услуги Больничной кассы: оформление цифровых рецептов, проверка наличия медицинского страхования и другие. 6 октября по неизвестной причине почти сутки не работал сайт регистра зданий ehr.ee.

11 октября на два с половиной часа прервалась работа колл-центра телекоммуникационной компании Telia, в результате чего были нарушены звонки на ряд информационных и коротких номеров, включая государственную информационную линию 1247 и информационную линию семейного врача 1220.

Дозвониться по номеру экстренной помощи было возможно, но могли возникнуть проблемы с доведением звонка до нуждающегося человека. Причиной инцидента стал сбой в сети.

В октябре также наблюдалось несколько крупных волн спама, когда сайты и каналы услуг пытались перегрузить массовыми запросами.