В воскресенье в Тарту приглашают всех желающих на грандиозное спортивное мероприятие

С 11 до 15 часов пройдут два параспортивных мероприятия – знакомство с различными видами параспорта, которое пройдет в спорткомплексе Тартуского университета (Уюла, 4) и чемпионат Эстонии по параплаванию в водном центре Aura (Туру, 10).

Год физической активности запустил в Тарту серию «Тартумаа двигается 2023». В течение этого времени в рамках акции в восьми самоуправлениях можно было принять участие в различных акциях, связанных с физической активностью. В данный момент в волости Кастре прошли соревнования Talvetral, в волости Пейпсияэре - Kolkja Kelk, и многое другое.

Последний этап серии пройдет в Тарту в воскресенье, 19 ноября. В спорткомплексе Тартуского университета состоятся различные фитнес-тренировки, большой Паралимпийский день, также запланирован и концерт. Организаторы подведут итоги года, вручат призы, а каждому ребенку, посетившему мероприятие, гарантирована медаль за участие.

Мероприятие начнется в 11:00 в главном зале спортивного корпуса Тартуского университета с групповых тренировок Move&Tone, после чего последуют зумба и зумба на инвалидных колясках – в этой тренировке, помимо людей с особыми потребностями, могут принять участие все желающие, используя вместо инвакресла обычный стул.

В 13:00 начнется гимнастика для пожилых людей, принять участие в которой также смогут все желающие.

Затем последует тренировка для спины, а после будут подведены итоги Года физической активности, названы имена победителей, вручены призы и начнется концерт.

Параллельно с мероприятиями, проходящим в главном зале спорткомплекса Тартуского университета, в легкоатлетическом зале пройдет день параспорта, организованный Эстонским Паралимпийским комитетом. На мероприятии собравшихся познакомят с различными параспортивными дисциплинами и расскажут о баскетболе на колясках, парабадминтоне, парапауэрлифтинге, керлинге на колясках и так далее.