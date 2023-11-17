«Проклятый старый дом»: почему оставили здания, которые должны были пойти под снос?

«Пришлось притормозить многие проекты и идеи. Потом оказалось, что выселят не сразу, позже сообщили, что в здании отключат отопление. Пришлось искать новое помещение. Было напряжение, вплоть до депрессии и невозможности работать. Но когда мы узнали, что все же остаемся, и отопление тоже, отлегло», - рассказал Александр Нестеренко, руководитель клуба.

По мнению Нестеренко, изменения ситуации связаны со сменой властью в Нарве, но, главное, что это позволило клубу продолжить деятельность. «Понятно, что изменился вектор и стало ясно, что MTÜ, которые работают в городе, все-таки нужны горожанам. Хотелось бы, чтобы то, что уже существует и приносит пользу, оставалось», - добавил Александр.

Postimees обратился за пояснениями к Департаменту городского хозяйства города Нарвы. Департамент же заявил, что снос здания по адресу Энергия 4А был отложен на неопределенный срок в связи с неудовлетворительным состоянием здания на Туру 1 и нерациональностью его реконструкции. «В результате департамент был вынужден переселить арендаторов Туру 1 в другое здание», - пояснил департамент.