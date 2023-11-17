«Проклятый старый дом»: почему оставили здания, которые должны были пойти под снос?

О сносе нарвских зданий по адресу Энергия 4A и 4В стало известно из принятого на 2023 год городского бюджета. Вот-вот должны были приехать бульдозеры с экскаваторами, но что-то пошло не так. Дома не только решили не сносить, но и заселили в них новых обитателей.
Если ознакомиться с бюджетом на 2023 год, принятым нарвскими властями, в списке можно найти несколько домов, подлежащих сносу. В их числе - здания на Энергия 4A и 4В. В здании по адресу Энергия 4В было несколько арендаторов - например, MTÜ KLUBI STEPIHUNT, церковный приход, принадлежащий православной церкви Московского патриархата, а также некоммерческая организация International Association for Human Values и спорт-клуб полиции Ида-Вирумаа.
Член правления International Association for Human Values Лариса Могутова рассказала, что известие о сносе здания ее опечалило. «Мы очень расстроились по началу. Город стал нам предлагать малюсенькие помещения - тут у нас 140 квадратных метров, а нам предлагали по 40. Мы не могли бы разместить то количество человек, которое у нас занимается, на такой маленькой площади», - рассказала Лариса. International Association for Human Values ведет активную социальную работу, разные проекты для жителей города.
Но совсем недавно арендаторам все же сообщили, что они могут остаться в помещениях еще на какое-то время, по имеющимся у Postimees данным - на год.
«Мы слезно просили, ходили к депутатам, разговаривали - больше, чем полгода. Когда новая коалиция пришла к власти, нам сказали, что можно остаться еще на год. А там посмотрим, как дальше пойдут дела», - добавила член правления.
Соседи International Association for Human Values, походный клуб MTÜ KLUBI STEPIHUNT рассказали, что известие о сносе здания обернулось поначалу большим стрессом.
«Пришлось притормозить многие проекты и идеи. Потом оказалось, что выселят не сразу, позже сообщили, что в здании отключат отопление. Пришлось искать новое помещение. Было напряжение, вплоть до депрессии и невозможности работать. Но когда мы узнали, что все же остаемся, и отопление тоже, отлегло», - рассказал Александр Нестеренко, руководитель клуба.
По мнению Нестеренко, изменения ситуации связаны со сменой властью в Нарве, но, главное, что это позволило клубу продолжить деятельность. «Понятно, что изменился вектор и стало ясно, что MTÜ, которые работают в городе, все-таки нужны горожанам. Хотелось бы, чтобы то, что уже существует и приносит пользу, оставалось», - добавил Александр.
Postimees обратился за пояснениями к Департаменту городского хозяйства города Нарвы. Департамент же заявил, что снос здания по адресу Энергия 4А был отложен на неопределенный срок в связи с неудовлетворительным состоянием здания на Туру 1 и нерациональностью его реконструкции. «В результате департамент был вынужден переселить арендаторов Туру 1 в другое здание», - пояснил департамент.
Снос здания на Энергия 4В был тоже был отложен на неопределенный срок, поскольку его арендаторы неоднократно обращались в Нарвскую горуправу с просьбой не сносить здание и разрешить им остаться там для продолжения своей деятельности. «Учитывая все обстоятельства, а также тот факт, что городские власти Нарвы не намерены в ближайшее время строить что-либо на территории, где расположены здания на Энергия 4А и 4В, было принято решение отложить снос обоих зданий», - добавил департамент.
Но что будет с денежными средствами, которые уже были выделены на снос из городского бюджета? Департамент сообщил, что деньги останутся в городском бюджете и будут направлены на другие нужды города при формировании дополнительного бюджета или проекта бюджета на следующий бюджетный период.
Также Postimees стало известно, что в здание на Энергия 4А въедут новые арендаторы - ими, по имеющимся данным, станет общество по защите животных Narva Loomakaitse selts и приют для кошек Narva Kasside SOS - те самые арендаторы помещения на Туру 1.
Департамент городского хозяйства рассказал, что в октябре 2023 года Нарвское общество защиты животных и MTÜ Narva Kasside SOS подали заявления, в которых попросили в аренду помещения на 1-м этаже здания на Энергия 4А. «Таким образом, горуправа заключила два договора аренды городского имущества, на основании которых Нарвскому обществу защиты животных и общественной организации Narva Kasside SOS были предоставлены в пользование запрошенные помещения», - пояснил департамент.
По словам Владимира Тарахтина, члена правления Narva Loomakaitse Selts, помещения были предоставлены за арендную плату и оплату всех коммунальных расходов. «В настоящее время у нас арендуется жилое помещение, которое было взято во временное пользование. Так как у нас увеличилось количество животных, стало невозможно их содержать в жилом помещении», - пояснил Тарахтин.
Narva Loomakaitse Selts не является приютом, а оказывает помощь и поддержку животным, которые попали в беду. Тарахтин заявил, что новые помещения соответствуют требованиям и подходят для деятельности общества.
Вполне возможно, что к вышеупомянутым организациям присоединится сосед Narva Kasside SOS, известный кошачий приют с непростой судьбой - MTÜ Narva Kassituba. По словам Юлии Тущенко, учредителя приюта Narva Kassituba, который располагается в здании по адресу Туру 1, она тоже обязательно будет просить у города разрешения «переселиться» в здания на улице Энергия. Потому что сносить будут как раз-таки здание, расположенное на Туру 1. В ходе проверки здания городом выяснилось, что там есть черная плесень, опасная для жизни и здоровья людей и животных.
Департамент городского хозяйства уточнил, что в бюджете на 2023 год были предусмотрены средства на подготовку проекта сноса здания на улице Туру. После того как проект сноса будет готов, город запросит выделение средств из бюджета 2024 года на выполнение работ по сносу для последующей подачи заявки в Kredex на получение гранта на снос.
Хорошая ли это идея - переселять пушистиков из одного старого здания в другое? По информации, полученной из Сельскохозяйственного и продовольственного департамента, есть ряд требований к местам содержания животных. «Место, используемое для содержания животного, должно быть, по крайней мере, достаточно большим, чтобы животное могло свободно стоять, поворачиваться и ложиться», - подчеркнула Ханна Турецки, руководитель отдела по связям с общественностью. Поскольку в здании есть достаточно места, а никакой черной плесени нет, переселить животных и правда стоит.
Как долго будут стоять здания на улице Энергия не ясно, но арендаторы рады, что могут продолжать свою деятельность. По крайней мере, пока.