Канцлер юстиции: лиц, поднявших руку на детей, следует пожизненно отстранить от работы с ними

«В настоящее время Закон о защите детей позволяет работать с детьми людям, которые неоднократно или систематически применяли физическое насилие в отношении ребенка, но при этом их судимость была погашена. Закон должен предусматривать возможность применения к таким людям пожизненного запрета на работу с детьми», – заявила канцлер юстиции в понедельник в переданном BNS пресс-релизе.

По ее мнению, в работе по защите детей большое значение имеет комплексный подход. «Это поможет обеспечить целостную и максимально точную оценку потребностей ребенка», - сказала Мадизе.

Предлагаемые бюро канцлера юстиции поправки к Закону о защите детей призваны уточнить, каким образом работающие с детьми специалисты должны оказывать поддержку детям и семьям.