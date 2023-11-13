Фото ⟩ Спортсменка, засветившаяся в OnlyFans: я за день зарабатываю здесь больше, чем за всю карьеру в MMA

За короткое время 29-летняя ВанЗант заработала в разы больше денег, чем могла себе представить.

«Я думаю, что за день в OnlyFans я зарабатываю больше, чем за всю свою карьеру в вольной борьбе. Портал, безусловно, стал моим самым большим источником дохода», — рассказала она недавно в подкасте Barstools Sports.

ВанЗант, которая за свою карьеру провела девять боев ММА и выиграла пять из них, рассказала, что пришла на OnlyFans, потому что многие подписчики просили ее публиковать свои фотографии в Интернете. Девушка подумала, почему бы не заработать на этом денег. Сейчас подписка на ее канал стоит 9,99 долларов в месяц.

Хотя работа в OnlyFans в каком-то смысле имеет для участника и негативный бэкграунд, это не беспокоит ВанЗант.