ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Партизаны подорвали участников совещания ФСБ и Росгвардии

В районе Сватово и Северодонецка российская армия продолжала наступление в северной и центральной частях линии фронта. В основном передвигались пехотные группы, что не доставляло особых хлопот ВСУ.

Под Бахмутом российская армия попыталась продолжить активные атаки, но пока не похоже, что россиянам удастся заставить украинские войска отступить с занимаемых ими позиций. Украинские силы также сами проводят там атаки, но в последние дни прогресса не наблюдается и украинцев.

На западной окраине Донецка российские войска продолжили наступление в районе населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. К северу от Авдеевки российские войска сейчас наиболее активны, но пока украинская оборона оказывается в состоянии отразить их атаки. Подавляющее большинство российских потерь в последние дни приходится на Донецкий и Бахмутский фронты.

На Южном фронте активность российских войск существенно снизилась, украинские войска незначительно улучшили свои позиции при наступлении в направлении Токмака.

Бои на восточном берегу Днепра усиливаются, количество украинских войск на плацдармах увеличивается. Украинские силы в настоящее время наступают преимущественно вдоль берега реки, расширяя тем самым подконтрольную им прибрежную территорию. Кроме того, в некоторых местах предпринимаются попытки продвинуться дальше на восток от реки, чтобы перерезать дороги и нарушить российскую логистику.