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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Партизаны подорвали участников совещания ФСБ и Росгвардии

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • Сообщается, что бывших бойцов ЧВК «Вагнер» передислоцировали в район оккупированного Скадовска
  • Украинские силы ПВО проходят модернизацию

США, Япония и Южная Корея вывели оборонное сотрудничество на совершенно новый уровень, отмечает эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Министры обороны Японии, США и Южной Кореи вчера объявили, что создали совместную систему мониторинга и обмена информацией, которая может использоваться для наблюдения за запусками и перемещением северокорейских баллистических ракет в режиме реального времени. Это совершенно новое качество в военном сотрудничестве между этими странами. Также это создает основу для скоординированного ответа на ракетные испытания Северной Кореи. Учитывая предшествующий характер отношений в этом регионе, нынешнее реагирование происходит очень быстро.

ПВО Украины становится сильнее

Вчера вечером Россия совершила воздушную атаку на Харьков. Сообщается о повреждении инфраструктуры, но конкретные объекты не называются.

Украина продолжает скоординированную информационную кампанию против ожидаемых зимних авиаударов России. Президент Зеленский высказался по вопросу необходимости срочного усиления ПВО Украины. Однако вчера представитель украинских ВВС заявил, что процесс усиления прошел успешно, и старые ЗРК «Бук», произведенные по советскому образцу, эффективно модернизируются для использования зенитных ракет американского производства.

При этом ранее сообщалось, что боеприпасы для систем советского производства у украинских сил закончились еще в начале 2023 года, так что такая модернизация позволила бы украинцам существенно улучшить свою ПВО. Однако сделанное вчера заявление еще не означает, что такое решение уже полностью разработано и будет немедленно введено в эксплуатацию. Скорее, это сообщение является попыткой обескуражить Россию в долгосрочной перспективе.

Активность российских атак на фронте остается на уровне, сопоставимом с предыдущими днями.

В районе Сватово и Северодонецка российская армия продолжала наступление в северной и центральной частях линии фронта. В основном передвигались пехотные группы, что не доставляло особых хлопот ВСУ.

Под Бахмутом российская армия попыталась продолжить активные атаки, но пока не похоже, что россиянам удастся заставить украинские войска отступить с занимаемых ими позиций. Украинские силы также сами проводят там атаки, но в последние дни прогресса не наблюдается и украинцев.

На западной окраине Донецка российские войска продолжили наступление в районе населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. К северу от Авдеевки российские войска сейчас наиболее активны, но пока украинская оборона оказывается в состоянии отразить их атаки. Подавляющее большинство российских потерь в последние дни приходится на Донецкий и Бахмутский фронты.

На Южном фронте активность российских войск существенно снизилась, украинские войска незначительно улучшили свои позиции при наступлении в направлении Токмака.

Бои на восточном берегу Днепра усиливаются, количество украинских войск на плацдармах увеличивается. Украинские силы в настоящее время наступают преимущественно вдоль берега реки, расширяя тем самым подконтрольную им прибрежную территорию. Кроме того, в некоторых местах предпринимаются попытки продвинуться дальше на восток от реки, чтобы перерезать дороги и нарушить российскую логистику.

Сообщения российских блогеров о положении в регионе весьма пессимистичны для российской армии. Все больше поступает сообщений об использовании украинцами бронетехники на восточном берегу реки. Некоторые из единиц техники являются машинами, захваченными у российских войск. Но у украинской армии пока нет более крупной группировки войск на восточном берегу реки, и пока нет никаких признаков подготовки к строительству понтонного моста через Днепр.

В оккупированном южноукраинском городе Мелитополь люди, идентифицирующие себя как бойцы украинского сопротивления, взорвали импровизированное здание штаба российской армии. Предположительно в нем в тот момент проходила встреча местных сотрудников ФСБ и Росгвардии.

Сообщается, что бывших бойцов ЧВК «Вагнер» передислоцировали в район оккупированного города Скадовск. Их расположение позволяет предположить, что они будут направлены для борьбы с украинским спецназом, действующим на восточном берегу Днепра. Говорят, что боевики «Вагнера» недовольны и жалуются на очень плохое снаряжение.

Гуманитарный коридор в Газе

Газета Washington Post опубликовала интересную историю о военном планировании ХАМАС, основанную на источниках разведки. Согласно этой статье, боевикам была поставлена задача продвинуться до Западного берега. Известно, что ХАМАС и другие группировки сформировали в районах Западного берега отряды боевиков, которые в настоящее время израильская армия пытается ликвидировать посредством рейдов на города Западного берега.

Однако информация, изложенная в статье, указывает на то, что ХАМАС не планировал военную операцию или маневр по перемещению на Западный берег. Вся надежда на успех основывалась на эффекте неожиданности, который был достигнут. Подготовленная акция, однако, указывает на то, что бойцов по сути отправили на самоубийственную миссию, и им пришлось импровизировать в зависимости от возможностей, возникших после достижения первоначального успеха.

Лидерам ХАМАС следовало бы скорее понять, что в таком виде добиться долгосрочного успеха против Израиля невозможно; вся их надежда была на эмоциональную реакцию так называемой «арабской улицы».

Наступление Израиля в секторе Газа продолжается в прежнем режиме. Как и следовало ожидать, давление Запада на Израиль с целью избежать жертв среди гражданского населения неуклонно усиливается. Израильская армия предоставила жителям северной части Газы действующий коридор для выезда из сектора Газа, и он активно используется. Понятно, что по разным причинам многие жители до сих пор не покинули зону активных боевых действий.

Важно, что ХАМАС также не заинтересован в выезде простых людей из региона. Поэтому жертвы, безусловно, неизбежны, но очень сложно даже попытаться оценить их количество. Точно так же неизвестно, сколько людей еще осталось в северной части Газы. Израиль не отступил от своей позиции, согласно которой он готов к более длительному прекращению огня только в том случае, если заложники будут освобождены. Поэтому можно предположить, что давление на Израиль в ближайшие дни еще существеннее усилится.

Вчера ВВС Израиля осуществили несколько более активные удары по позициям «Хезболлы» на юге Ливана, тем самым как бы сигнализируя о том, что «Хезболле» пора прекратить свои ежедневные атаки с использованием систем ограниченной дальности. Нападения на военные базы США в регионе также имеют явную тенденцию к снижению.

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