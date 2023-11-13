ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Партизаны подорвали участников совещания ФСБ и Росгвардии

В оккупированном южноукраинском городе Мелитополь люди, идентифицирующие себя как бойцы украинского сопротивления, взорвали импровизированное здание штаба российской армии. Предположительно в нем в тот момент проходила встреча местных сотрудников ФСБ и Росгвардии.
Сообщается, что бывших бойцов ЧВК «Вагнер» передислоцировали в район оккупированного города Скадовск. Их расположение позволяет предположить, что они будут направлены для борьбы с украинским спецназом, действующим на восточном берегу Днепра. Говорят, что боевики «Вагнера» недовольны и жалуются на очень плохое снаряжение.
Гуманитарный коридор в Газе
Газета Washington Post опубликовала интересную историю о военном планировании ХАМАС, основанную на источниках разведки. Согласно этой статье, боевикам была поставлена задача продвинуться до Западного берега. Известно, что ХАМАС и другие группировки сформировали в районах Западного берега отряды боевиков, которые в настоящее время израильская армия пытается ликвидировать посредством рейдов на города Западного берега.
Однако информация, изложенная в статье, указывает на то, что ХАМАС не планировал военную операцию или маневр по перемещению на Западный берег. Вся надежда на успех основывалась на эффекте неожиданности, который был достигнут. Подготовленная акция, однако, указывает на то, что бойцов по сути отправили на самоубийственную миссию, и им пришлось импровизировать в зависимости от возможностей, возникших после достижения первоначального успеха.
Лидерам ХАМАС следовало бы скорее понять, что в таком виде добиться долгосрочного успеха против Израиля невозможно; вся их надежда была на эмоциональную реакцию так называемой «арабской улицы».