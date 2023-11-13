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Европейский союз хочет ограничить пожилых водителей

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Andres Teiss

Европейский Союз разработал законопроект, обязывающий водителей старше 70 лет каждые пять лет приходить на проверку. Германия выступает категорически против.

Евросоюз стремится вдвое снизить смертность на дорогах к 2030 году. Для этого был разработан план, согласно которому водители старше 70 лет должны будут каждые пять лет обновлять свои водительские удостоверения. При этом каждое государство-член ЕС оставит за собой право решать, на основании каких медицинских критериев будет оцениваться пригодность пожилого водителя к управлению автомобилем.

Германия находится в оппозиции к плану, разрабатываемому в Брюсселе.

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