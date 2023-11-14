Крик души читателей: торговые центры пригрели наглых паучар, заманивающих посетителей в свои объятия

«Обращаюсь к вам с очередным криком души: в этот раз мои стенания направлены в адрес завлекал и ловцов душ, которые ошиваются в фойе торговых центров. Например, в Prisma – то Sikupilli, то Lasnamäe, то еще бог знает где, – пишет постоянная читательница Rus.Postimees Марина. – Эти бездельники, иначе я не могу их назвать, нахально и беззастенчиво цепляют порядочных жителей столицы и пытаются втюхать им интернет, страховку, может быть, даже и еще что-то. И ладно бы они стояли смирно и надеялись на силу баннеров. Нет! Они, почти как турецкие торговцы, бросаются к покупателям, окликают их, догоняют, разве что за рукава не хватают».