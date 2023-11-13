Эксперты: снижение процентных ставок произойдет раньше, чем предполагалось

Ранее экономисты ожидали, что Европейский центробанк снизит процентные ставки в сентябре следующего года, но теперь, согласно опросу Bloomberg, они ожидают, что первое снижение произойдет уже в июне, пишет dv.ee.
Для борьбы со стремительным ростом цен ЕЦБ за полтора года повышал процентные ставки десять раз. В октябре центробанк решил не повышать процентные ставки. Экономисты теперь ожидают, что он начнет снижать их уже в июне.
Эксперты предполагают, что рост цен в еврозоне тоже будет снижаться быстрее и достигнет целевого показателя центрального банка в 2% в начале 2025 года.