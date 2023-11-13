Назначена дата начала процесса по делу о коррупции в Tallinna Sadam

Судебное заседание 16 января начнется в 10 часов утра с оглашения обвинительного заключения прокурора, затем выступят потерпевшие, гражданские ответчики, третьи лица, адвокаты стороны защиты, затем будет предоставлено право ответа, и, наконец, суд предоставит последнее слово подсудимым.

Затем суд объявит время оглашения приговора и удалится в совещательную комнату для принятия решения. Опираясь на данные продолжавшегося около трех лет следствия госпрокуратура обвинила бывших руководителей Tallinna Sadam Айна Кальюранда и Аллана Кийля в получении взяток в крупном размере и отмывании денег в период с 2005 по 2015 годы.

Позже суд решил прекратить уголовное производство в отношении Кийля в связи с его неизлечимым заболеванием. Кийль скончался 15 июня прошлого года.

Обвинение в получении взяток также предъявлено бывшему руководителю отдела обслуживания Tallinna Sadam Мартину Пайде. Кроме того, семь физических и два юридических лица обвиняются в даче взяток и содействии этому. В их числе Эно Саар, Тынис Похла, Юллар Раад, Свен Хонга, Тойво Промм, и Ян Пашковский, а также предприятия HTG Invest AS и Keskkonnahoolduse OÜ. Ранее обвинялся также Валдо Ыунап, но в его отношении дело разрешили в порядке согласительного производства.