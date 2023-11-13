МНЕНИЕ ⟩ Три офицера, ушедших в политику, троллят Силы обороны

В Эстонии ситуация с гражданским контролем над Силами обороны плохая. Не в том смысле, что его вообще нет. Напротив, на этом поле все настолько хорошо, что граждане могут просто троллить Силы обороны под видом гражданского контроля. Совсем недавно это сделали генерал-майоры Меэлис Кийли (Партия реформ) и Неэме Вяли («Отечество», бывший член Центристской партии) и подполковник Лео Куннас (EKRE), которые 5 октября опубликовали на портале мнений ERR совместную статью «Последнее время привести в порядок основы государственной обороны».

В чем разница между гражданским контролем и гражданским троллингом? Отчет о гражданском контроле, который можно воспринимать всерьез, должен содержать фальсифицируемые, опровержимые утверждения, подкрепленные доказательствами. Однако акт гражданского троллинга можно распознать по общим, а точнее, по неаргументированным оценкам, к серьезности которых следует добавить риторический пафос и вкрапления мудрых цитат военных гуру. В статье Кийли, Куннаса и Вяли (первые двое входят в состав Рийгикогу и его Комиссии по государственной обороне) содержится ряд серьезных обвинений, однако не называются имена, поэтому ее можно рассматривать как оценку всего Генерального штаба Сил обороны.

Неужели все так плохо?