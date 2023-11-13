МНЕНИЕ ⟩ Три офицера, ушедших в политику, троллят Силы обороны

Гражданский троллинг отличается от гражданского контроля расплывчатой, общей обвинительной риторикой
Некоторые члены Комиссии по гособороне необоснованно критикуют текучесть кадров в Силах обороны
Старшие офицеры и старший офицер запаса не реализовали в статье свой истинный потенциал
Политики-резервисты Меэлис Кийли, Лео Куннас и Неэме Вяли в прошлом месяце выдвинули Силам обороны очень расплывчатые, но в то же время серьезные обвинения. Такое поведение отчасти связано с предстоящей сменой главы Сил обороны, но, с другой стороны, это грязная самореклама, цель которой – обеспечить себе политическую видимость, считает редактор Меэлис Ойдсалу.
В Эстонии ситуация с гражданским контролем над Силами обороны плохая. Не в том смысле, что его вообще нет. Напротив, на этом поле все настолько хорошо, что граждане могут просто троллить Силы обороны под видом гражданского контроля. Совсем недавно это сделали генерал-майоры Меэлис Кийли (Партия реформ) и Неэме Вяли («Отечество», бывший член Центристской партии) и подполковник Лео Куннас (EKRE), которые 5 октября опубликовали на портале мнений ERR совместную статью «Последнее время привести в порядок основы государственной обороны».
В чем разница между гражданским контролем и гражданским троллингом? Отчет о гражданском контроле, который можно воспринимать всерьез, должен содержать фальсифицируемые, опровержимые утверждения, подкрепленные доказательствами. Однако акт гражданского троллинга можно распознать по общим, а точнее, по неаргументированным оценкам, к серьезности которых следует добавить риторический пафос и вкрапления мудрых цитат военных гуру. В статье Кийли, Куннаса и Вяли (первые двое входят в состав Рийгикогу и его Комиссии по государственной обороне) содержится ряд серьезных обвинений, однако не называются имена, поэтому ее можно рассматривать как оценку всего Генерального штаба Сил обороны.
Неужели все так плохо?
Силы обороны обвиняются в том, что глава Сил обороны больше ничем не управляет (вместо него это делает канцлер Министерства обороны), управление государственной обороной напоминает скорее тактическую и административную деятельность, чем стратегическое управление, в сфере государственной обороны отсутствует целенаправленное видение, а планирование государственной обороны имеет больше общего со «скетчем трио Kreisiraadio, чем с серьезным документом планирования».
Кроме того, мы узнаем, что людям, работающим в Генеральном штабе Сил обороны, не хватает необходимой социальной зрелости, знаний и понимания общества. При выборе военачальников ценятся не знания, а политическое удобство. По службе продвигают людей с сбитым моральными компасом.
Глава Сил обороны больше ничем не руководит, в сфере государственной обороны отсутствует целенаправленное видение, а планирование государственной обороны имеет больше общего со «скетчем трио Kreisiraadio, чем с серьезным документом планирования»
Единственным фальсифицируемым утверждением в статье является наблюдение о том, что в Силах обороны существует серьезный кадровый кризис, доказательством которого якобы является то, что они пытаются избавиться от людей, достигших пенсионного возраста. На заседании Комиссии по государственной обороне 7 ноября Кийли и Куннас также раскритиковали уход военнослужащих со службы, хотя текучесть кадров в Силах обороны аналогична текучести кадров в других силовых структурах.
По данным кадровой статистики Минобороны, в 2023 году 41 процент военнослужащих, вышедших на пенсию, продолжали работать в войсках в качестве гражданских лиц. Кроме того, в этом году 14 процентов вышедших на пенсию членов Кайтселийта продолжили работать как гражданские лица в других учреждениях, относящиеся к ведению министерства. Если учесть, что целью специальной пенсии является, кроме прочего, дать возможность людям достойно и гладко уйти со службы, то это впечатляющий процент. Прямого указания на кризис в этом нет.
Цель критики остается неясной
Нормальной годовой мерой добровольной текучести кадров на государственной службе вЭстонии считаются 10 процентов. В Силах обороны, по прогнозу Министерства финансов, в этом году она составит восемь процентов, что соответствует, например, прогнозируемой текучести кадров в Департаменте полиции и погранохраны или Налогово-таможенном департаменте. Учитывая, насколько масштабные и быстрые изменения происходят в сфере военной обороны Эстонии в данный момент, это число можно считать скорее небольшим. По мнению экспертов, снижение текучести не идет на пользу организации, поскольку каждая организация нуждается в обновлении крови, особенно во время больших перемен.
По прогнозу Министерства финансов, годовая добровольная текучесть кадров в Силах обороны в этом году составит восемь процентов. Учитывая, насколько масштабные и быстрые изменения происходят в сфере военной обороны Эстонии в данный момент, это число можно считать скорее небольшим
Остальные высказывания в статье Кийли, Вяли и Куннаса выделяются своей обобщностью, что не соответствует серьезности обвинений. В чем состоит подобие со «скетчем Kreisiraadio» планов обороны, и кто те люди с «сбитым моральным компасом», которые делают карьеру в войсках обороны, не уточняется.
Что касается последнего, некоторое представление дает опубликованная в Postimees 21 июля основанная на анонимных источниках статья с обвинениями в адрес командира дивизии Вейко-Велло Пальма. Говорят, что он невежлив и безнадежно поссорился с англичанами, которые укрепляют Эстонию в военном отношении. Обвинения оказались необоснованными, это своим беспрецедентным заявлением подтвердил и посол Великобритании Росс Аллен, который 11 августа подтвердил ERR, что у британцев хорошие отношения со всеми эстонскими коллегами и «особенно с генерал-майором Пальмом».
Посол Великобритании не был обязан делать подобное заявление, скорее такое объяснение можно считать необычным со стороны иностранного посла. Поскольку генерал-майор Пальм является одним из явных фаворитов на пост следующего главы Сил обороны, можно ожидать повторения подобных информационных операций.
Однако у меня есть одна просьба к офицерам запаса, членам Комиссии по государственной обороне: прекратить троллинг Сил обороны и обобщенную клевету на военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, и не выдавать такую деятельность за гражданский контроль. Если вы не знаете, как представить содержательную и конкретную критику стремительно развивающейся сейчас военной обороны, то поищите себе более посильное занятие в Рийгикогу.
Найдутся и другие способы доказать свою значимость среди членов партии. Например, мне бы искренне хотелось услышать мнение уважаемых членов Рийгикогу о том, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине выиграть продолжающуюся войну
Найдутся и другие способы доказать свою значимость среди товарищей по партии, кроме демонизации действующих военнослужащих. Например, мне бы искренне хотелось услышать мнение уважаемых членов Рийгикогу о том, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине выиграть продолжающуюся войну.
Содержательная, аргументированная критика Сил обороны также по-прежнему очень приветствуется. Однако Кийли, Вяли и Куннас в своей статье от 5 октября вместо этого занимались затаскиванием концепции гражданского контроля во имя политической саморекламы. Вполне ожидаемое поведение для политиков, но от офицеров в отставке можно было бы ожидать более высоких стандартов и более конкретных разговоров.