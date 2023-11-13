Названы самые популярные направления полетов airBaltic из Эстонии

Лондон, Копенгаген и Брюссель были самыми популярными направлениями airBaltic из Таллиннского аэропорта в октябре.
Интерес к этим направлениям был высок как среди туристов, так и среди деловых путешественников. Рейсы в Амстердам, Мюнхен, Вильнюс и Париж также пользовались популярностью у жителей Эстонии во втором месяце осени.
AirBaltic предлагает полеты в более чем 100 пунктов назначения из Риги, Таллинна, Вильнюса и Тампере. Авиакомпания летает в Европу, на Ближний Восток, в Северную Африку и Кавказский регион.