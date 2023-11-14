Житель Эстонии наживался на доверчивости пользователей Facebook: жертвами стали минимум 29 человек

Согласно обвинению, Иво Вохла в среде продаж Facebook Marketplace в период с конца июля 2021 по март 2022 с целью получения финансовой выгоды предлагал на продажу различные вещи без фактического намерения исполнить договор купли-продажи и отправить эти вещи покупателю.

Одна схема и десятки жертв

Вохла всегда действовал по одной схеме: находил в Facebook объявления, в которых пользователи соцсети искали для покупки какую-либо конкретную вещь, и заявлял, что желаемая вещь у него есть и он готов ее продать. Покупатель переводил на его банковский счет указанную им сумму, после чего жертва оставалась и без денег, и без обещанного товара.

Преимущественно Вохла выбирал объявления с вещами, стоимость которых не превышала 50 евро. Видимо, он рассчитывал на то, что людям будет проще смириться с потерей небольшой суммы и они не будут ничего предпринимать, а значит ему не придется отвечать за свою деятельность перед законом.

Мошенник искал жертв в среде продаж Facebook Marketplace. Большинство переводов не превышали 50 евро. Фото: Mihkel Maripuu

Он реагировал на самые разные объявления. Так, он пообещал отправить своим жертвам, например, ремешки для смарт-часов за 15 евро, защитную перекладину для детской коляски за 23 евро, радионяню за 37,60 евро, два билета на Tallinn International Horse Show за 45 евро, различные книги за 10-20 евро, походный примус за 35 евро и т.д.