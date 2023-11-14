Житель Эстонии наживался на доверчивости пользователей Facebook: жертвами стали минимум 29 человек

Житель Эстонии Иво Вохла, который ранее не наказывался в уголовном порядке, в октябре предстал перед Тартуским уездным судом по обвинению в мошенничестве.
Согласно обвинению, Иво Вохла в среде продаж Facebook Marketplace в период с конца июля 2021 по март 2022 с целью получения финансовой выгоды предлагал на продажу различные вещи без фактического намерения исполнить договор купли-продажи и отправить эти вещи покупателю.
Одна схема и десятки жертв
Вохла всегда действовал по одной схеме: находил в Facebook объявления, в которых пользователи соцсети искали для покупки какую-либо конкретную вещь, и заявлял, что желаемая вещь у него есть и он готов ее продать. Покупатель переводил на его банковский счет указанную им сумму, после чего жертва оставалась и без денег, и без обещанного товара.
Преимущественно Вохла выбирал объявления с вещами, стоимость которых не превышала 50 евро. Видимо, он рассчитывал на то, что людям будет проще смириться с потерей небольшой суммы и они не будут ничего предпринимать, а значит ему не придется отвечать за свою деятельность перед законом.
Он реагировал на самые разные объявления. Так, он пообещал отправить своим жертвам, например, ремешки для смарт-часов за 15 евро, защитную перекладину для детской коляски за 23 евро, радионяню за 37,60 евро, два билета на Tallinn International Horse Show за 45 евро, различные книги за 10-20 евро, походный примус за 35 евро и т.д.
Но среди его жертв есть и те, кто терял более значительные суммы. Так, например, он продал несуществующие ноутбуки за 75 и 150 евро, авторадио для BMW e91 за 100 евро, дрова за 125 евро, фотоаппарат и объектив за 150 евро, запчасти для ГАЗ-53 и т.д.
Самая большая сумма, которую удалось мошеннику выманить у жертвы, - 200 евро. Купленный за эти деньги игровой руль покупатель, конечно же, так и не получил.
В деле в общей сложности фигурируют 29 жертв.
Ущерб придется возместить
В рамках договорного производство Вохла был признан виновным по части 1 статьи 209 Пенитенциарного кодекса и приговорен к одному году и шести месяцам условного тюремного заключения.
Статья 209. Мошенничество
(1) Причинение другому лицу имущественного вреда путем создания заведомо ложного представления о фактических обстоятельствах с целью получения имущественной выгоды наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до четырех лет.
Источник: Пенитенциарный кодекс
Вохла не придется сидеть за решеткой, если в течение двух с половиной лет он не совершит нового преступления и будет выполнять назначенные ему требования по надзору.
В период надзора за поведением Иво обязан:
- проживать по месту постоянного жительства;
- приходить отмечаться в отдел пробации через промежутки времени, установленные сотрудником службы пробации;
- подчиняться надзору сотрудника службы пробации по месту жительства и предоставлять ему информацию об исполнении своих обязанностей и средствах к существованию;
- получать предварительное разрешение от сотрудника службы пробации на то, чтобы покинуть место жительства в пределах территории Эстонии на срок более пятнадцати дней;
- получить предварительное разрешение сотрудника службы пробации на смену места жительства, работы или учебы;
- получить предварительное разрешение сотрудника службы пробации на выезд с территории Эстонии и пребывание за пределами Эстонии.
Кроме того, суд постановил, что Вохла должен компенсировать расходы на защиту в размере 355,20 евро. А также ему назначено принудительное взыскание судебных издержек в размере 1087,5 евро, но половину этой суммы выплатит государство, поскольку суд принял во внимание финансовое положение Вохла. Таким образом, признанный виновным должен в течение года выплатить в качестве расходов на производство в общей сложности 898,95 евро.
В рамках гражданских исков Вохла должен выплатить 28 пострадавшим компенсации на общую сумму 1643,59 евро.