Полиция задержала пьяного водителя автобуса, полицейскому пришлось развозить пассажиров

В понедельник утром в ходе рейда «Дуют все!» в Выру полиция задержала пьяного водителя за рулем автобуса на уездной линии.
Об этом BNS сообщили в Лыунаской префектуре, отметив, что водитель автобуса, которого проверили на окраине города Выру, оказался в состоянии алкогольного опьянения и его отстранили от руля.
Сотруднику дорожной полиции, имеющему водительское удостоверение практически всех категорий, пришлось взять на себя управление автобусом в час пик с несколькими десятками пассажиров.
Кроме того, полицейский сделал еще две остановки по маршруту, где высадил одних пассажиров и забрал других, и в итоге к началу рабочего дня довез всех до нужного пункта назначения.
К полудню полиция в ходе рейда проверила около 500 водителей в Выру и окрестностях и больше прочих серьезных правонарушений не выявила.