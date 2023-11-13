Полиция задержала пьяного водителя автобуса, полицейскому пришлось развозить пассажиров

Об этом BNS сообщили в Лыунаской префектуре, отметив, что водитель автобуса, которого проверили на окраине города Выру, оказался в состоянии алкогольного опьянения и его отстранили от руля.

Сотруднику дорожной полиции, имеющему водительское удостоверение практически всех категорий, пришлось взять на себя управление автобусом в час пик с несколькими десятками пассажиров.

Кроме того, полицейский сделал еще две остановки по маршруту, где высадил одних пассажиров и забрал других, и в итоге к началу рабочего дня довез всех до нужного пункта назначения.