Вырклаэв о повышении зарплаты учителям: денег нет, а кредит брать неразумно

По словам Вырклаэва, когда речь идет о выделении государством дополнительного финансирования на зарплаты учителей, чего профсоюз работников образования требует на переговорах при посредничестве государственного примирителя, главный вопрос заключается в том, откуда возьмутся эти деньги.

По словам Марта Вырклаэва, министр финансов - это не тот человек, который раздает эти деньги, а состояние государственных финансов сегодня таково, что все возникающие дополнительные расходы можно покрыть только за счет кредитов. Однако покрывать постоянные расходы с помощью кредитов он не считает разумным.