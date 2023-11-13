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Вырклаэв о повышении зарплаты учителям: денег нет, а кредит брать неразумно

rus.postimees.ee
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Министр финансов Март Вырклаэв.
Министр финансов Март Вырклаэв. Фото: Sander Ilvest

Министр образования может изыскать больше денег на зарплату для педагогов только из своей системы, а государству неразумно брать кредит на повышение заработной платы учителей, цитирует министра финансов Марта Вырклаэва (Партия реформ) Rus.ERR.

По словам Вырклаэва, когда речь идет о выделении государством дополнительного финансирования на зарплаты учителей, чего профсоюз работников образования требует на переговорах при посредничестве государственного примирителя, главный вопрос заключается в том, откуда возьмутся эти деньги.

По словам Марта Вырклаэва, министр финансов - это не тот человек, который раздает эти деньги, а состояние государственных финансов сегодня таково, что все возникающие дополнительные расходы можно покрыть только за счет кредитов. Однако покрывать постоянные расходы с помощью кредитов он не считает разумным.

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