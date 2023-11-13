Смертельное ДТП, в котором погибла 14-летняя девочка: двое участников аварии скрылись с места происшествия

Авария произошла в районе бывшего военного аэродрома Раади, на узкой гравийной дороге, где рекомендуется передвигаться пешком или на велосипеде. Молодой человек, управлявший автомобилем Saab, не смог удержать машину на дороге и она перевернулась на крышу. 14-летняя девочка, находившаяся на заднем сиденье автомобиля, вылетела из машины. Парамедики вместе со спасателями пытались реанимировать девочку, но, к сожалению, безуспешно. Кроме погибших, на месте происшествия находились 20-летний мужчина, предположительно водитель, 18-летний мужчина и 16-летняя девочка.

Позже выяснилось, что в момент аварии в машине находилось не четыре, а шесть человек. Однако двое из них, взрослый мужчина и взрослая женщина, скрылись с места происшествия. Предполагается, что погибшая находилась на заднем сиденье на коленях у других пассажиров. В какой-то момент полиция также установила контакт с молодыми людьми, скрывшимися с места происшествия, и они, как и все остальные, находившиеся в машине, обратились в больницу для прохождения медицинского обследования.