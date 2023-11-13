ИНТЕРВЬЮ ⟩ Светлана Тихановская: Европа позволила Лукашенко сделать то, что он сделал

- Какой адрес у этих органов, которые вы упомянули?

- Адреса нет, сами люди - это и есть парламент и правительство. Вы знаете, сколько организаций, имевших адрес, были разгромлены в Беларуси? Но теперь все они снова восстановили свою деятельность. Это не помещения, это инстанции, которые работают среди самих белорусов. Странно, когда эстонец в Эстонии спрашивает о физическом адресе, ведь Эстония - киберстрана, то есть это не так, как пелось в советской песне, «где наши улица, где наш дом». Наш адрес - сердце.

- Перед встречей с вами я вспомнил, что в начале прошлого года сделал большое интервью с белоруской Дарьей Лосик. Ее история тронула меня до глубины души, потому что в эмоциональном плане личные контакты имеют наибольшее значение. Сколько сейчас в Беларуси таких известных политзаключенных, как Дарья и ее муж Игорь?

- Если говорить вообще о политзаключенных, то у нас есть разные данные, и даже невозможно точно сказать, сколько сейчас людей задержано по политически мотивированным уголовным делам. Пока что в Беларуси ежедневно арестовывают около 20 человек - за использование белорусского языка, за противодействие войне, за пожертвования на нужды украинской армии.

- Здесь, на конференции по Беларуси кто-то только что сказал, что в Беларуси могут арестовать даже за то, что ты носишь белые носки с красной полоской.