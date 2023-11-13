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Ирина Роднина едко высказалась о Гран-при России по фигурному катанию: я не смотрю первенство ЖЭка

rus.postimees.ee
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Ирина Роднина.
Ирина Роднина. Фото: Krasilnikov Stanislav

В те же даты, что и Гран-при ISU проводится и Гран-при России. Это соревнование было сделано для того, чтобы дать фигуристам возможность выступать – с 1 марта 2022 года из-за военной агрессии РФ на территории Украины российских спортсменов отстранили от международных соревнований.

Трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина достаточно резко высказалась об этом соревновании:

«Я не смотрю первенство ЖЭКа. Мне, участнице десяти чемпионатов мира и трех Олимпиад, смотреть Гран-при, где только россияне, нет интереса. Можно было бы еще смотреть по работе, но я за это не отвечаю. Меня это не волнует», — сказала Роднина.

В октябре ISU не стал рассматривать вопрос допуска россиян, хотя этот вопрос был в повестке.

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