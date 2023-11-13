Ирина Роднина едко высказалась о Гран-при России по фигурному катанию: я не смотрю первенство ЖЭка

«Я не смотрю первенство ЖЭКа. Мне, участнице десяти чемпионатов мира и трех Олимпиад, смотреть Гран-при, где только россияне, нет интереса. Можно было бы еще смотреть по работе, но я за это не отвечаю. Меня это не волнует», — сказала Роднина.