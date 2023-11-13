Министр внутренних дел Британии отправлена в отставку из-за критики в адрес полиции по поводу пропалестинских маршей

На ее место назначен Джеймс Клеверли, который раньше возглавлял министерство иностранных дел. А новым главой МИД премьер-министр Риши Сунак неожиданно назвал Дэвида Кэмерона - бывшего премьер-министра Великобритании, ушедшего в отставку в 2016 году после того, как британцы проголосовали за «брексит».

Браверман обвиняли в нагнетании напряженности из-за ее статьи, вышедшей накануне пропалестинских и антиизраильских протестов в Лондоне в прошлые выходные.

В этой колонке, опубликованной в газете Times, Браверман обвинила полицию в слишком мягком отношении к участникам антиизраильских акций по сравнению с мероприятиями правого толка, где полиция, как она выразилась, ведет себя заметно жестче. Статья вызвала мощный политический шторм в Британии и требования к премьер-министру Сунаку об ее увольнении.

Статья не была одобрена офисом премьер-министра, а позже выяснилось, что Браверман не выполнила просьбу Даунинг-стрит смягчить тональность и содержание статьи.

Увольнение Суэллы Браверман положило начало масштабным перестановкам в кабинете министров, которые, как ожидается, будут произведены премьер-министром Риши Сунаком в преддверии «Осеннего заявления», которое должно состояться на следующей неделе.

В понедельник утром на Даунинг-стрит был замечен министр иностранных дел Джеймс Клеверли, который и сменил Браверман на посту главы Хоум-офиса.