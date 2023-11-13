Все продолжает дорожать: столичный театр повышает цены на билеты

Если до сих пор обычный билет на спектакль стоил 30 евро, то теперь цена повышается до 35 евро.

Таллинн поднял цены на билеты по просьбе директора Таллиннского городского театра Михкеля Кюбара. Помимо цены обычного билета вырастет и цена льготного билета, который раньше стоил 25 евро, а теперь - 30 евро. Цена льготного билета особой категории (в случаях, когда билет покупается менее чем за час до начала спектакля в случае свободных мест в зале) увеличивается с 12 до 15 евро.