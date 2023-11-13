Все продолжает дорожать: столичный театр повышает цены на билеты

С сегодняшнего дня стоимость билетов на спектакли Таллиннского городского театра выросла на 5 евро. Новая цена распространяется на спектакли, что появятся в программе в первой половине 2024 года, билеты на которые, однако, можно покупать уже с 13 ноября.
Если до сих пор обычный билет на спектакль стоил 30 евро, то теперь цена повышается до 35 евро.
Таллинн поднял цены на билеты по просьбе директора Таллиннского городского театра Михкеля Кюбара. Помимо цены обычного билета вырастет и цена льготного билета, который раньше стоил 25 евро, а теперь - 30 евро. Цена льготного билета особой категории (в случаях, когда билет покупается менее чем за час до начала спектакля в случае свободных мест в зале) увеличивается с 12 до 15 евро.
В театре рост цен объясняют тем, что жизнь стала дороже; выросли расходы, связанные с деятельностью театра. В прошлый раз цены на билеты повышались в декабре 2022 года.