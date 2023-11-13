ЮРИ КУУСКЕМАА ⟩ Петр I жил на Тоомпеа в гостях у своего бывшего врага

Петру и Екатерине понравился и город Таллинн, и жители Таллинна, что было заметно во время визита

Первые десять дней Петр I сновал по городу и порту, желая увидеть все хотя бы мало-мальски важное для города. Помимо общения со своей армией и флотскими офицерами, он также посетил Ратушу, Великую гильдию, Рыцарский дом и Братство Черноголовых. Новую икону получила в дар церковь русских купцов на улице Вене, а монашеская церковь Михкли было решено преобразовать в русскую церковь Преображения Господня. Среди тех, кого он посетил дома, был мэр Лантинг, с которым у него сложились долговременные дружеские отношения.

Основным вопросом, обсуждавшимся с царем, были акты о капитуляции таллиннского и эстонского рыцарства от 29 сентября 1710 года, которые царь к тому времени так и не подписал. Были опасения, что граждан и дворян Таллинна может постичь та же ужасная участь, что и жителей Тарту и Нарвы в 1708 году, – депортация в Россию и, возможно, разрушение города Таллинна.

Вероятно, его новый друг Вольмар фон Шлиппенбах также помог Петру объяснить обстоятельства и чаяния местных. Петру и Екатерине понравился и город Таллинн, и жители Таллинна, что было заметно во время визита.

И действительно, весной 1712 года проблемные привилегии были подтверждены, и на нашей земле стала действовать фактически широкая автономия, включая таможенную границу с Россией. Война со Швецией продолжалась до 1721 года, когда был подписан мирный договор в Уусикаупунки. Эстония и Таллинн начали восстанавливаться.