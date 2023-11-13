ЮРИ КУУСКЕМАА ⟩ Петр I жил на Тоомпеа в гостях у своего бывшего врага

Главным интересом царя, при осмотре Таллинна, были порт и городские укрепления, оставленные шведами
В Таллинне опасались, что горожан может постигнуть та же участь, что и жителей Тарту и Нарвы
Российский царь, приехавший осматривать свои новые владения, решил остановиться не в замке на Тоомпеа, а в доме своего бывшего врага, ставшего его другом, пишет искусствовед Юри Куускемаа.
На северной стороне площади Лосси на Тоомпеа стоит бело-голубой дворянский дом, на нижнем этаже которого в настоящее время находится почтовое отделение, последнее во всем старом городе. Триста лет назад это здание было резиденцией военачальника Вольмара фон Шлиппенбаха.
Его военная карьера началась с присвоения ему звания ротмистра шведской армии. С началом Северной войны В. фон Шлиппенбах был назначен главнокомандующим силами антироссийской обороны в Эстонии и Ливонии и получил также звание генерал-майора. В 1702 году генерал вел бои под Эраствере и Хуммули против войск графа Шереметьева, но без особого успеха.
В 1709 году генерал-майора направили в Полтаву, где шведов постигла полная катастрофа. Шведский порох оказался влажным, и русские разгромили силы шведской Железной Головы (прозвище короля – прим.ред.). Король Карл XII бежал в изгнание в Турцию на шесть лет, но большая часть его армии попала в плен, включая офицеров балтийского происхождения.
Благодаря победам русских большая часть из 30 000 шведских военнопленных вскоре стала рыть дренажные каналы в болотистых низменностях Невы. Генералу Вольмару фон Шлиппенбаху пришлось не так уж плохо. Вместо лопаты он орудовал рюмками водки, когда оказался за одним столом с Петром I.
Этому способствовало то, что царь свободно говорил без помощи переводчика на близком к голландскому «plattdeutsch» (нижненемецком языке), который также был основным языком балтийских немцев до перехода на верхненемецкий язык. Петр, по свидетельствам, одинаково общался с простыми людьми и высокородными.
И все же удивительно, что, впервые отправившись осматривать завоеванные русскими в предыдущем году Ригу, Пярну и город Таллинн, русский царь решил остановиться не в замке на Тоомпеа, а в доме своего бывшего врага, ставший другом. Что подтверждает белокаменная мемориальная доска на стене нынешнего почтового отделения: «Здесь останавливался Пётр I во время своего первого визита в Таллинн 13–27 числа в декабре 1711 года».
Он приехал сюда со своей свитой, в которую входили Екатерина, секретарь Макаров, Александр Меньшиков, назначенный губернатором Эстонии и Ингерманландии, и ряд других лиц. Конечно, все не могли поместиться в доме Шлиппенбахов. Комендант Таллина Василий Зотов, не имевший хороших отношений с таллиннским магистратом, потребовал от городских властей столов, стульев, люстр, свечей, дров для топки печей и сена для лошадей для размещения гостей. Магистрат выполнил эти пожелания лишь частично.
Главным интересом царя, приехавшего посмотреть Таллинн, были порт и городские укрепления, оставленные шведами.
Сам Таллинн в то время был разорен войной и чумой и едва дышал. Ведь три четверти горожан умерло от чумы, большая часть домов стояли пустующими, а продолжавшаяся война не позволяла восстановить торговлю. Те немногие крестьяне, которые выжили в деревне, испытывали трудности со снабжением города продовольствием.
Еще хуже были опасения горожан перед новым правителем, «варварским восточным тираном Петром I».
Город и эстляндское рыцарство всячески пытались расположить к себе царя. К его приезду в городе возвели сразу две триумфальные арки. Одна находилась на Ратушной площади, другая – перед замком Тоомпеа. Также были добавлены мощные фейерверки, а в окнах домов, где еще оставались жильцы, пришлось зажигать свечи.
Петру и Екатерине понравился и город Таллинн, и жители Таллинна, что было заметно во время визита
Первые десять дней Петр I сновал по городу и порту, желая увидеть все хотя бы мало-мальски важное для города. Помимо общения со своей армией и флотскими офицерами, он также посетил Ратушу, Великую гильдию, Рыцарский дом и Братство Черноголовых. Новую икону получила в дар церковь русских купцов на улице Вене, а монашеская церковь Михкли было решено преобразовать в русскую церковь Преображения Господня. Среди тех, кого он посетил дома, был мэр Лантинг, с которым у него сложились долговременные дружеские отношения.
Основным вопросом, обсуждавшимся с царем, были акты о капитуляции таллиннского и эстонского рыцарства от 29 сентября 1710 года, которые царь к тому времени так и не подписал. Были опасения, что граждан и дворян Таллинна может постичь та же ужасная участь, что и жителей Тарту и Нарвы в 1708 году, – депортация в Россию и, возможно, разрушение города Таллинна.
Вероятно, его новый друг Вольмар фон Шлиппенбах также помог Петру объяснить обстоятельства и чаяния местных. Петру и Екатерине понравился и город Таллинн, и жители Таллинна, что было заметно во время визита.
И действительно, весной 1712 года проблемные привилегии были подтверждены, и на нашей земле стала действовать фактически широкая автономия, включая таможенную границу с Россией. Война со Швецией продолжалась до 1721 года, когда был подписан мирный договор в Уусикаупунки. Эстония и Таллинн начали восстанавливаться.
Друг Петра Вольмар был принят на русскую службу в 1712 году, ему был присвоен генеральский чин, а также он был назначен тайным советником на гражданской службе. Вероятно, он приказал построить в своем доме на Тоомпеа балкон с колоннами в тосканском стиле, который был создан по образцу балкона в замке Кадриорг. Вольмар фон Шлиппенбах умер в 1738 году и был похоронен в соборной церкви. Его яркая эпитафия с гербом до сих пор размещена на органном балконе.