Трагический несчастный случай: трактор насмерть задавил женщину, которая шла к бывшим коллегам

Серьезное ДТП произошло во дворе Muuga PM OÜ. Компания, занимающаяся производством, хранением, переработкой и реализацией продукции растениеводства и животноводства, а также оказанием сельскохозяйственных услуг, принадлежит группе Artiston. Глава сельскохозяйственного сектора и член правления Марго Клаасмяги признал, что погибшая женщина была бывшей сотрудницей, пришедшей навестить своих коллег. «Это неудачное стечение обстоятельств», - сказал он. Женщина долгое время работала в этой компании и в начале года уволилась. «Печальная история, мы выражаем соболезнования близким», - добавил Клаасмяги.