В понедельник в 11:09 в Центр тревоги поступило сообщение о несчастном случае в деревне Мууга Винниской волости Ляэне-Вирумаа, где 52-летний водитель трактора наехал на 65-летнюю женщину, которая получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.
Трагический несчастный случай: трактор насмерть задавил женщину, которая шла к бывшим коллегам
Серьезное ДТП произошло во дворе Muuga PM OÜ. Компания, занимающаяся производством, хранением, переработкой и реализацией продукции растениеводства и животноводства, а также оказанием сельскохозяйственных услуг, принадлежит группе Artiston. Глава сельскохозяйственного сектора и член правления Марго Клаасмяги признал, что погибшая женщина была бывшей сотрудницей, пришедшей навестить своих коллег. «Это неудачное стечение обстоятельств», - сказал он. Женщина долгое время работала в этой компании и в начале года уволилась. «Печальная история, мы выражаем соболезнования близким», - добавил Клаасмяги.
По словам представителя Раквереского полицейского участка Арго Вахула, авария произошла на площадке между сараями. «Водитель трактора выполнял свою работу и не заметил пешехода из-за находящегося впереди устройства. Он наехал на 65-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. Водитель трактора был трезв и имел водительское удостоверение», - сказал он.
Полиция возбудила уголовное дело для установления обстоятельств аварии.