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Трагичный несчастный случай: трактор насмерть задавил женщину

rus.postimees.ee
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Фото: Sander Ilvest

В понедельник в 11:09 в Центр тревоги поступило сообщение о несчастном случае в деревне Мууга Винниской волости Ляэне-Вирумаа, где 52-летний водитель трактора наехал на 65-летнюю женщину, которая получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.

По словам представителя Раквереского полицейского участка Арго Вахула, авария произошла на площадке между сараями. «Водитель трактора выполнял свою работу и не заметил пешехода из-за находящегося впереди устройства. Он наехал на 65-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. Водитель трактора был трезв и имел водительское удостоверение», - сказал он.

Полиция возбудила уголовное дело для установления обстоятельств аварии.

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