Трагичный несчастный случай: трактор насмерть задавил женщину

В понедельник в 11:09 в Центр тревоги поступило сообщение о несчастном случае в деревне Мууга Винниской волости Ляэне-Вирумаа, где 52-летний водитель трактора наехал на 65-летнюю женщину, которая получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.
По словам представителя Раквереского полицейского участка Арго Вахула, авария произошла на площадке между сараями. «Водитель трактора выполнял свою работу и не заметил пешехода из-за находящегося впереди устройства. Он наехал на 65-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. Водитель трактора был трезв и имел водительское удостоверение», - сказал он.
Полиция возбудила уголовное дело для установления обстоятельств аварии.