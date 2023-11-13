Трагичный несчастный случай: трактор насмерть задавил женщину

По словам представителя Раквереского полицейского участка Арго Вахула, авария произошла на площадке между сараями. «Водитель трактора выполнял свою работу и не заметил пешехода из-за находящегося впереди устройства. Он наехал на 65-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. Водитель трактора был трезв и имел водительское удостоверение», - сказал он.