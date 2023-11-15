ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ О политике – на языке искусства: даже самое либеральное государство легко превращается в репрессивное

Однако - и это второй важный момент - встреча с суровой реальностью неизбежна и травматична. Одно из ее проявлений состоит в том, что государство, даже самое либеральное, под лозунгами национальной безопасности может начать применять жесткие и даже репрессивные меры в отношении его критиков или скептиков. В спектакле хорошо показано, как тела людей могут использоваться в качестве инструментов милитаризации и объектов наказания за неполное послушание. Но в то же время «мирные тела» сопротивляются и дают отпор - через иронию, негласный саботаж или как-то иначе.

В-третьих, еще одна встреча с реальностью происходит, когда легкое и игровое отношение к безопасности оспаривается теми, кто прошел через опыт настоящих войн и насилия. Для них война - это не то, что на профессиональном военном языке называется «зачисткой территории» или «нейтрализацией врага», а кровь и убийства. В свете российского вторжения в Украину таких людей вокруг нас становится все больше. Ho, к сожалению, наше общество мало что может им предложить, кроме банальных сеансов психотерапии, которыми заканчивается спектакль.