Денег нет: дефицит бюджета Эстонии вырос до полумиллиарда евро

На уровне органов государственного управления расходы превысили доходы центральных и местных органов власти. Фонды социального обеспечения на конец сентября имели положительное сальдо. Дефицит правительственного сектора в целом был на 417 миллионов евро больше, чем в начале прошлого года, что связано с ухудшением бюджетного положения как центральных, так и местных органов власти, сообщило министерство финансов.

Аналитик департамента фискальной политики Министерства финансов Хелин Кютт сообщила, что дефицит центрального правительства, главным образом государственного бюджета, на конец сентября составил 727 миллионов евро, что на 410 миллионов евро больше, чем годом ранее, вследствие более медленного роста налоговых поступлений и более быстрого роста расходов.

За первые девять месяцев года больше всего выросли субсидии, в основном социальные, и финансовые расходы. В сентябре дефицит центрального правительства увеличился на 50 миллионов евро, в основном за счет роста операционных дотаций и инвестиций.

В сентябре 2023 года на расходы на оплату труда было использовано на 14,3 млн евро больше средств государственного бюджета, чем за аналогичный период прошлого года, в результате чего расходы на оплату труда в годовом исчислении увеличились на 14,6 процента.

Основной причиной увеличения расходов на оплату труда является 15-процентное увеличение фонда заработной платы учителей в начале этого года и еще 5-процентное увеличение фонда заработной платы в государственных учреждениях. Кроме того, увеличение числа призывников, предусмотренное в Министерстве обороны, приведет к росту расходов на оплату труда.

Инвестиции в бюджетные учреждения в сентябре увеличились на 8,9 миллиона евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет 12,2 процента годового прироста.

Среди инвестиций, по предварительным данным, увеличились расходы на закупку специализированного оборонного оборудования. Кроме того, были произведены расходы на приобретение земельного участка Государственным центром оборонных инвестиций для расширения полигона Нурсипалу.