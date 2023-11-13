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Не стало легенды эстонского баскетбола

Postimees Sport
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Юри Нейссаар воспитал немалое количество ведущих эстонских баскетболистов.
Юри Нейссаар воспитал немалое количество ведущих эстонских баскетболистов. Фото: Facebook/@Tartu Ülikool Maks & Moorits

На минувших выходных на 66-м году жизни скончался легендарный баскетбольный тренер Юри Нейссаар.

Нейссаар долгое время работал тренером Тартуской баскетбольной школы, среди его воспитанников - многие игроки сборной Эстонии разных лет, а также судьи и тренеры. Под руководством Нейссаара клуб «Тартуский университет/Дельта» стал в 2001 году и чемпионом, и обладателем кубка Эстонии.

«Его страстная работа - одна из причин, по которой тартуский баскетбол начала 2000-х остался в памяти болельщиков. Вклад Юри Нейссаара также заметен и в текущей баскетбольной жизни Тарту и всей Эстонии. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Юри Нейссаара!», - написала баскетбольная команда Тартуского университета в социальных сетях.

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