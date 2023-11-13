Не стало легенды эстонского баскетбола

Нейссаар долгое время работал тренером Тартуской баскетбольной школы, среди его воспитанников - многие игроки сборной Эстонии разных лет, а также судьи и тренеры. Под руководством Нейссаара клуб «Тартуский университет/Дельта» стал в 2001 году и чемпионом, и обладателем кубка Эстонии.