Не стало легенды эстонского баскетбола

На минувших выходных на 66-м году жизни скончался легендарный баскетбольный тренер Юри Нейссаар.
Нейссаар долгое время работал тренером Тартуской баскетбольной школы, среди его воспитанников - многие игроки сборной Эстонии разных лет, а также судьи и тренеры. Под руководством Нейссаара клуб «Тартуский университет/Дельта» стал в 2001 году и чемпионом, и обладателем кубка Эстонии.
«Его страстная работа - одна из причин, по которой тартуский баскетбол начала 2000-х остался в памяти болельщиков. Вклад Юри Нейссаара также заметен и в текущей баскетбольной жизни Тарту и всей Эстонии. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Юри Нейссаара!», - написала баскетбольная команда Тартуского университета в социальных сетях.