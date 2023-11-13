СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Драка в ночном клубе, пожар из-за холодильника, очередной штраф за враждебную символику

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

11 ноября на пограничном пункте пропуска в Нарве при въезде в Эстонию пограничники досмотрели легковой автомобиль, в котором находился предмет с символикой государства-агрессора. Внимание человека было обращено на то, что в Эстонской Республике такая символика запрещена, и он был оштрафован на 400 евро. Водитель отказался от символики, и ему было разрешено въехать в Эстонию.

На эстонско-российском пограничном переходе в Нарве установлен ящик для сдачи, куда прибывающие из России могут выбросить враждебную символику. Тех, кто этого не сделает, пограничники будут штрафовать при продолжении пути. Фото: Ilja Smirnov

10 ноября на пограничном пункте Лухамаа при выезде из Эстонии была проверена гражданка Молдовы. Выяснилось, что женщина находилась в Шенгенской зоне без законных оснований в течение 311 календарных дней, в том числе один день в Эстонии. Женщине было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд в страну на три года, после чего она отправилась в Российскую Федерацию.