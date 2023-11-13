Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о драке в ночном клубе Йыхви, о выданном на пункте пропуска в Нарве штрафе за враждебную символику государства-агрессора и о краже телевизора в Кохтла-Ярве. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре, возникшем из-за короткого замыкания скрученного провода холодильника, а также о задымлении квартиры из-за закрытой ставни печи.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Драка в ночном клубе, пожар из-за холодильника, очередной штраф за враждебную символику
Насилие
10 октября поступило сообщение, что на улице Лийвалайя в Кесклинне неизвестный избил 24-летнего мужчину.
10 октября поступило сообщение, что 24-летний мужчина избил свою 27-летнюю жену в квартире жилого дома на улице Раадику в Ласнамяэ. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.
11 октября поступило сообщение, что в гараже на Хоолдекоду-теэ в Ласнамяэ 34-летний мужчина избил 54-летнего.
12 октября поступило сообщение, что на Ляэнемере-теэ в Ласнамяэ неизвестные избили 32-летнего мужчину.
12 октября поступило сообщение, что на улице Виру в Кесклинне 19-летняя женщина избила 32-летнюю.
11 октября поступило сообщение, что в деревне Суурупи волости Харку 36-летний мужчина избил свою 43-летнюю сожительницу. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.
10 ноября в полицию поступило сообщение о конфликте между находящимися в состоянии алкогольного опьянения партнерами на улице Юули в Нарве. 38-летняя женщина набросилась на 39-летнего с вилкой и ударила его бутылкой по голове. Скорая помощь оказала мужчине первую помощь на месте, а полиция задержала женщину.
10 ноября в полицию поступила информация, что на улице Харидузе в Силламяэ 42-летний сын, будучи в нетрезвом состоянии, ударил свою мать рукой по лицу. Полицейские задержали мужчину.
10 ноября в полицию поступило сообщение, что 63-летний мужчина, будучи пьяным, ударил свою 60-летнюю жену на Таллиннском шоссе в Нарве. Мужчина был задержан.
11 ноября в полицию обратились трое молодых людей, сообщивших о драке в ночном клубе Йыхви. Когда прибыла полиция, на месте происшествия находился 44-летний мужчина, получивший ранения.
12 ноября в полицию обратился мужчина, сообщивший, что 16-летний юноша ударил его дочь по лицу в спортивном зале в Йыхви.
11 ноября в полицию поступило сообщение, что мужчина выстрелил похожим на оружие предметом на улице Уус в Кохтла-Ярве. Полиция задержала 21-летнего мужчину.
12 ноября в полицию поступило сообщение, что в деревне Каммери в Тартумаа 27-летний мужчина избил свою 34-летнюю жену.
10 ноября в полицию поступило сообщение, что 9 ноября 60-летний мужчина избил своего 39-летнего сына во дворе хутора в волости Рапла.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
11 октября из квартиры в городе Кехра была украдена техника. Ущерб расследуется.
10 ноября в полицию поступило сообщение о краже телевизора из мастерской на бульваре Эстония в Кохтла-Ярве. Сумма ущерба пока устанавливается.
13 ноября было возбуждено уголовное дело по заявлению мужчины о краже его банковской карты и снятии с нее денежных средств в размере 1400 евро.
12 ноября в полицию поступило сообщение, что неизвестные проникли в дом на улице Кеск-Кааре в Тарту и похитили различные вещи. Ущерб и точные обстоятельства происшествия будут выясняться полицией в рамках уголовного дела.
Безопасность на границе
В минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 27 граждан Молдовы, четырех граждан России, трех граждан Украины и одного гражданина Грузии.
В выходные на юго-восточных пунктах пропуска пограничники не пустили в Эстонию одного гражданина Армении, одного - России и одного - Сербии.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
11 ноября на пограничном пункте пропуска в Нарве при въезде в Эстонию пограничники досмотрели легковой автомобиль, в котором находился предмет с символикой государства-агрессора. Внимание человека было обращено на то, что в Эстонской Республике такая символика запрещена, и он был оштрафован на 400 евро. Водитель отказался от символики, и ему было разрешено въехать в Эстонию.
10 ноября на пограничном пункте Лухамаа при выезде из Эстонии была проверена гражданка Молдовы. Выяснилось, что женщина находилась в Шенгенской зоне без законных оснований в течение 311 календарных дней, в том числе один день в Эстонии. Женщине было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд в страну на три года, после чего она отправилась в Российскую Федерацию.
10 ноября на пограничном пункте Койдула при выезде из Эстонии был проверен гражданин России. Выяснилось, что мужчина находился в Шенгенской зоне без законных оснований в течение трех календарных дней, из которых один день провел в Эстонии. Мужчине было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд в Шенгенскую зону на один год, после чего он отправился в Российскую Федерацию.
Пожары
10 ноября в 15:46 спасатели выехали на Киндлусе-теэ в Ярвекюлла (волость Раэ), где на участке горел открытым пламенем легковой автомобиль. В непосредственной близости от машины находилось бесхозное деревянное строение, а также старый сгоревший фургон Mercedes-Benz. Спасатели Ассаку потушили горящий автомобиль струей воды. Огонь не распространился на здание.
10 ноября в 8:50 поступило сообщение, что под холодильником бара на улице Кастани в Тарту слышен треск и видны языки пламени. Спасатели пояснили, что под холодильником произошло короткое замыкание скрученного провода. Холодильник был отключен от электросети, и пожар был ликвидирован. Спасатели предупреждают, что провода должны быть расположены таким образом, чтобы их нельзя было повредить. Неисправные провода могут вызвать короткое замыкание, нагреться и воспламенить окружающее пространство.
12 ноября в 18:03 поступило сообщение о возгорании торфяника в деревне Луке волости Ныо. Спасатели раскопали почву и залили ее водой.
11 ноября в 16:32 в деревне Вастсе-Рооса волости Рыуге загорелся легковой автомобиль. Владельцы автомобиля локализовали пожар с помощью трех огнетушителей. Спасатели тушили автомобиль струей горящей воды. Причиной пожара, вероятно, стала неисправность в электросистеме.
12 ноября в 14:09 поступило сообщение, что в деревне Эраствере волости Канепи на обочине дороги дымился автомобиль. Спасатели пояснили, что первое возгорание автомобиля люди потушили ручным огнетушителем. Для окончательного обеспечения пожарной безопасности на область капота было вылито ведро воды.
ДТП
11 ноября в 17:18 спасатели выехали в деревню Лийгвалла волости Вяйке-Маарья, где автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу. Люди вышли из машины и покинули место происшествия. Спасатели подняли автомобиль на колеса.
11 ноября в 00:23 спасатели были вызваны на ДТП в Ридакюла волости Кадрина. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу. Людей внутри не было. Спасатели подняли автомобиль на колеса. Полиция продолжила разбираться с инцидентом.
11 ноября, в 20:45 в волости Тарту в поселке Раади произошла тяжелая авария, в результате которой погибла 14-летняя девочка. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Прочее
11 ноября в 8:48 поступило сообщение, что у железнодорожного переезда на улице Няйтузе в Тарту серьезно пострадала крупная собака. Спасатели помогли погрузить собаку в полицейскую машину, на которой животное было доставлено в клинику для животных Эстонского университета естественных наук.
11 ноября в 17:42 спасатели получили вызов на улицу Аарде в Пыхья-Таллинне, где звонивший услышал, как на этаже выше сработал дымовой датчик, и почувствовал в своей запах угарного газа. Здание представляло собой двухэтажный каменный дом. Прибывшие в 17:46 спасатели Лиллекюла увидели дым, идущий снаружи квартиры с работающим дымовым датчиком. Спасатели с силой проникли в квартиру и обнаружили работающую печь с закрытой ставней, из-за чего помещения наполнились дымом. В квартире также находился человек, которого передали врачам скорой помощи и доставили в больницу для обследования. Квартира была проветрена с помощью вытяжного вентилятора. В квартире был установлен датчик дыма, но отсутствовал датчик угарного газа. Родственник пострадавшего, прибывший на место происшествия, обещал установить его в ближайшее время.