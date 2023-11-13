Скончался легендарный певец Иво Кууск

Иво Кууск окончил окончил Тартускую музыкальную школу в 1962 году (класс Рудольфа Йыкса) и Таллиннскую государственную консерваторию в 1967 году (класс Виктора Гурьева). В 1973-1974 годах Кууск обучался в Московском музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (под руководством Геннадия Адена).

Свою карьеру Кууск начал в 1959-1962 годах в оперном хоре «Ванемуйне», а в 1967-1978 годах был солистом в этом же театре. Иво Кууск также пел в Эстонском национальном мужском хоре в 1962-1963 годах, но дольше всего проработал солистом Национальной оперы «Эстония» в 1963-1967 и 1978-2006 годах.

Будучи одним из ведущих главных теноров театра «Эстония», Иво Кууск на протяжении многих лет нес на своих плечах значительную часть обширного репертуара театра, чутко передавая своим мягким и бархатистым теноровым голосом все свои партии как в операх, так и в опереттах.

В его богатом репертуаре более 60 партий, среди которых Тамино («Волшебная флейта» Моцарта), Пинкертон («Мадам Баттерфляй» Пуччини), Ленский («Евгений Онегин» Чайковского), Альфредо («Травиата» Верди), Фауст («Фауст» Гуно), Каварадосси («Тоска» Пуччини), Дон Хосе «Кармен» Бизе), Эдгардо («Лючия ди Ламмермур» Доницетти), Неморино («Армуджук» Доницетти), Том Рэйкуэлл («Звездно-полосатое знамя» Стравинского), Водемон («Иоланта» Чайковского), Эрик («Летучий голландец» Вагнера), Йонас Кемпе («Учитель из Рейги» Тубина), Родольфо («Богема» Пуччини), Дон Карло («Дон Карло» Верди), Отелло («Отелло» Верди).

Иво Кууск также выступал как камерный певец на родине и за рубежом, солировал в вокальных ансамблях и работал режиссером-постановщиком. Как педагог Иво Кууск активно работал как в Тартуской музыкальной школе имени Хейно Эллера, так и в Эстонской академии музыки и театра. Среди его учеников были Рийна Айренне, Уку Йоллер, Велло Юрна, Ааре Саал, Лаури Вазар, Айн Ангер, Айле Ассоньи.

Мы будем помнить Иво Кууска как талантливого коллегу и выражаем глубокие соболезнования всем его близким.

Национальная опера «Эстония»

Министерство культуры