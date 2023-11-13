Борьба за «народосбережение». Патриарх Кирилл попросил Госдуму запретить аборты в частных клиниках

Отказываются ли частные клиники от абортов добровольно или вынуждены принимать такое решение под давлением властей, неизвестно. В Крыму, например, где уже отказались все клиники полуострова, в июне 2023 года был опубликован апрельский приказ минздрава республики «О мероприятиях, направленных на снижение числа абортов и сохранению репродуктивного здоровья в Республике Крым». Подведомственным минздраву клиникам приказано заполнять «мотивационные анкеты» пациенток, отчитываться о количестве проведенных абортов и доабортном консультировании.

Но только в конце октября появился приказ о порядке проведения абортов в подведомственных минздраву Крыма медучреждениях. Причем этот приказ был издан еще в феврале 2022 года, но вступил в силу только сейчас, после опубликования (через год и девять месяцев) - как раз в момент якобы добровольного отказа частных клиник от этих услуг. При этом из текста приказа не ясно, содержит ли он запрет частным клиникам проводить аборты или вообще их не касается.Ольга Зиновьева отмечает, что похожие формулировки использованы в приказе Минздрава России 2020 года о порядке оказания медицинской помощи по акушерству и гинекологии в государственных женских консультациях - там тоже ничего не говорится о частных клиниках. Этот порядок, по сути, касается маршрутизации пациентов в государственные медучреждения, он был установлен задолго до появления тенденции запрета на проведение абортов в частных клиниках, отмечает Зиновьева.