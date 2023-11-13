Борьба за «народосбережение». Патриарх Кирилл попросил Госдуму запретить аборты в частных клиниках

В Госдуме прорабатывается вопрос о законодательном запрете частным клиникам в России проводить аборты, выяснила Русская служба Би-би-си. 8 ноября об этом официально попросил патриарх Кирилл в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Причем патриарх предложил поручить разработку законопроекта комитету Госдумы по безопасности, а не комитету по охране здоровья. Частные клиники в регионах России уже отказываются от проведения абортов - якобы добровольно.
На прошлой неделе комитет Госдумы по охране здоровья разослал в ассоциации частных клиник регионов и крупнейшие частные клиники письмо, подписанное председателем комитета Бадмой Башанкаевым. Письмо содержало опросник для выяснения мнений по поводу предложения главы Русской православной церкви законодательно запретить проведение абортов. К вопросам комитет прилагал письмо патриарха Кирилла спикеру Госдумы Вячеславу Володину, поступившее в Госдуму 8 ноября.
Володин 9 ноября дал поручение комитету рассмотреть это предложение, медиков попросили представить свои ответы в Госдуму до 17 ноября, рассказал Би-би-си на условиях анонимности источник, знакомый с содержанием переписки.
В письме патриарха (копия есть у Би-би-си) говорится, что частные клиники «зачастую» не соблюдают требования Минздрава в части антиабортных ограничений, что «может свести на нет действия государства по увеличению рождаемости». Законодательно изъять аборты из списка услуг частных клиник патриарх призывал еще в январе 2023 года. Тогда, выступая в Госдуме, он заявил, что военные действия, которые ведет Россия, требуют коренного перелома ситуации, связанной с низкой рождаемостью.
В письме Володину патриарх повторил свои предложения и просит поддержать «инициативу депутатов и сенаторов» о запрете для частных клиник проводить аборты - не уточняя, подготовлен ли уже такой законопроект и кто его авторы. С такой инициативой действительно выступали в последние годы политики, в том числе в Госдуме.
3 ноября Владимир Путин признал на встрече с Общественной палатой, что «проблема абортов острая», но не поддержал никаких запретов. Накануне президентских выборов публичная поддержка президентом таких инициатив была бы рискованной. Возможно, поэтому после встречи в Кремле и появилось лоббистское письмо патриарха.
«Многие члены врачебного сообщества поддержали изъятие операций по проведению абортов из сферы частной медицины. Это созвучно и позиции большинства наших граждан, которые осознают необходимость принятия дополнительных мер по сокращению абортов», - утверждает патриарх, не указывая источников своих выводов.
Он подчеркнул, что народосбережение - это ключевой вопрос национальной безопасности, и попросил Володина с учетом особой важности вопроса, выходящего за пределы здравоохранения, поручить разработку законопроекта комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Именно этот комитет разработал принятый в 2022 году закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев, за что патриарх Кирилл в своем письме от 8 ноября благодарил Госдуму и лично Володина.
Такие письма не имеют процессуального значения, но в качестве лоббистского ресурса могут иметь реальные последствия. Например, в январе, как официально сообщала пресс-служба Госдумы, Володин именно в ответ на обращение главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина поручил председателям комитетов по обороне и по безопасности «в срочном порядке изучить вопрос» о возможности внесения в Уголовный кодекс санкций за дискредитацию участников боевых действий - и такие поправки были оперативно приняты.
По той же схеме, хотя и без огласки, Володин отреагировал на письмо патриарха. Так что Комитет по охране здоровья, по-видимому, лишь один из профильных комитетов, которым спикер Госдумы направил обращение патриарха. Би-би-си направила запрос об этом письме спикеру Госдумы и Комитету по безопасности и противодействии коррупции, и ждет ответа.
Неконкретные запреты
Власти российских регионов и аннексированного Крыма рапортуют о добровольном отказе частных клиник проводить аборты. Частные клиники как минимум в пяти регионах России отказались от проведения абортов, сообщает издание Vademecum. Речь идет о ряде клиник в Мордовии, Татарстане и Челябинской области, четырех из пяти клиниках в Курской области и всех частных клиниках в аннексированном Крыму. По данным «Коммерсанта», возможность введения запрета обсуждают в Калининградской области и Приморском крае.
«Несомненно, в России сейчас есть тренд на снижение количества абортов, и каждый регион старается отчитаться о выполнении этой задачи. Те, кто заявили об отказе частных клиник проводить аборты, пытаются продемонстрировать, что они быстрее реагируют на этот тренд», - сказала Би-би-си Ольга Зиновьева, управляющий партнер адвокатского бюро «Онегин», специализирующегося на медицинском праве.
Этот «тренд» особенно стал виден в последние годы, когда Россия оказалась в демографической яме. Рождаемость в стране падает уже несколько лет подряд по двум основным причинам. Во-первых, в детородный возраст вступило немногочисленное поколение 1990-х годов. Во-вторых, просто женщины по социальным и экономическим причинам рожают меньше. Война тоже вносит свою лепту: в условиях нестабильности семьям сложнее решиться на рождение детей. В частности, в 2022 году «рекордно» выросли продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции - на 50-60%, сообщал «Коммерсант».
Всего в России за первые девять месяцев 2023 года родилось, по данным Росстата, чуть более 953 тысяч детей - это более чем на 31 тысячу меньше, чем за тот же период прошлого года. Российский Социальный фонд прогнозирует, что в этом году в России будет рождено столько же детей, как в 1999 году, а ситуация в ближайшие годы только ухудшится.
Коммерческие клиники в 2022 году провели лишь пятую часть от всех абортов в стране, или чуть более 102 тысяч процедур, сообщали «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.
Отказываются ли частные клиники от абортов добровольно или вынуждены принимать такое решение под давлением властей, неизвестно. В Крыму, например, где уже отказались все клиники полуострова, в июне 2023 года был опубликован апрельский приказ минздрава республики «О мероприятиях, направленных на снижение числа абортов и сохранению репродуктивного здоровья в Республике Крым». Подведомственным минздраву клиникам приказано заполнять «мотивационные анкеты» пациенток, отчитываться о количестве проведенных абортов и доабортном консультировании.
Но только в конце октября появился приказ о порядке проведения абортов в подведомственных минздраву Крыма медучреждениях. Причем этот приказ был издан еще в феврале 2022 года, но вступил в силу только сейчас, после опубликования (через год и девять месяцев) - как раз в момент якобы добровольного отказа частных клиник от этих услуг. При этом из текста приказа не ясно, содержит ли он запрет частным клиникам проводить аборты или вообще их не касается.Ольга Зиновьева отмечает, что похожие формулировки использованы в приказе Минздрава России 2020 года о порядке оказания медицинской помощи по акушерству и гинекологии в государственных женских консультациях - там тоже ничего не говорится о частных клиниках. Этот порядок, по сути, касается маршрутизации пациентов в государственные медучреждения, он был установлен задолго до появления тенденции запрета на проведение абортов в частных клиниках, отмечает Зиновьева.
Однако весной 2023 года комитет по здравоохранению Петербурга неожиданно разослал частным клиникам письмо, где обратил внимание на то, что программы по ведению беременности в частных клиниках федеральным порядком не предусмотрены, а значит, частные клиники не вправе вести беременных пациенток, говорит юрист. При этом по федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан» медицинская помощь оказывается именно в соответствии с порядком ее оказания, установленным Минздравом. То есть «тренд на огосударствление всего, что связано с родовспоможением, с воспроизводством населения, очень ярко выражен», подтверждает Зиновьева.
Профильным медицинским юристам не удалось добиться от чиновников ясной позиции. «Мы по этому поводу направляли запросы в Минздрав России и в петербургский комитет с просьбой разъяснить, касается ли приказ частных клиник, но нам в ответ просто повторили те же его неопределенные формулировки», - рассказывает Зиновьева. Клиники Санкт-Петербурга и других российских регионов продолжают оказывать услуги по ведению беременности.
Любой порядок оказания медпомощи по закону утверждается федеральным Минздравом и не может утверждаться органами здравоохранения субъектов РФ. Так что минздрав Крыма не имеет права устанавливать региональный порядок для частных клиник. И, поскольку минздрав региона не вправе присваивать себе федеральные полномочия, крымский приказ написан неопределенно - и если их запросить, они наверняка ответят, что там написано ровно то, что написано, не уточняя, есть ли там запрет для частных клиник, говорит Зиновьева. Однако если принято политическое решение, вряд ли кто-то из частников решится пойти против системы, рассуждает она.
Неконкретные приказы создают правовую неопределенность, объясняет Зиновьева. «Вроде бы запрет не прописан, но приказ читается, как запрет. И для того, чтобы понять, является ли он запретом или нет, нужны два-три судебных кейса, чтобы кто-то из частников провел аборт и его бы наказали. Либо пациентка потребовала от частной организации сделать ей аборт, ей отказали, и она бы оспорила это в суде. То есть нужно, чтобы судебная система „прокачала“ толкование этого приказа».
Если решение о запрете на проведение абортов в частных клиниках все же примут на федеральном уровне, такой приказ можно будет попытаться обжаловать на предмет противоречия закону о защите конкуренции в Федеральной антимонопольной службе и Верховном суде. Но формально у государства есть право определять приоритетные направления своего внимания, регулировать их по своему усмотрению, - говорит Зиновьева. - Если государство считает, что нужно повышать рождаемость, в том числе и такими методами, оно может их узаконить».
Ольга Зиновьева отмечает, что на прерывание беременности нужна особая лицензия, и клиники, которые прекращают оказание такой помощи, должны заявить в Росздравнадзор об аннулировании у них этой лицензии. В противном случае они обязаны оказывать помощь, если к ним обратятся.
Чем опасен запрет абортов в частных клиниках
«Удар будет нанесен по медикаментозному аборту, потому что подавляющее большинство частных клиник именно этот метод и продвигало. Более 80% у них была доля медикаментозных абортов, а в государственных - конечно, в основном, хирургические», - сказала Би-би-си акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья и эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.
По ее оценке, доля медикаментозных абортов в государственных клиниках до сих пор составляет около 35%.
«При хирургических абортах выше риски осложнений, побочных эффектов, травм, поэтому от них во всем мире отказались, а у нас они продолжают оставаться одним из методов», - объясняет она.
Таким образом, ограничение доступа к медикаментозному аборту в частных клиниках может нанести реальный вред репродуктивному здоровью женщин, подтвердила Ерофеева.
«Добавится лишней головной боли женщинам. Если они сейчас могут выбрать клинику, куда обратиться, потом они будут вынуждены идти в женскую консультацию [по месту регистрации], сидеть в очереди, преодолевать другие ограничения. И конечно, отношение в частных клиниках лучше, чем в государственных», - сказала Би-би-си акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Галина Дикке.
Церковь призывает запретить склонение к аборту в России
В прошедшее воскресенье патриарх Кирилл выступил с еще одной законодательной инициативой - на открытии общецерковного съезда по социальному служению: «Не так давно в Мордовии был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне. Потому что врачи по разным причинам, в том числе коммерческим, склоняют женщину сделать аборт».
Мордовский закон был принят в августе 2023 года - о том, что республика была первой в этом вопросе, рапортовал в соцсети глава региона Артем Здунов. В законе говорится, что Мордовия таким образом препятствует распространению «деструктивных идеологий» и насаждению чуждой российскому народу системы идей и ценностей.
«Склонением» к аборту считаются «уговоры, предложения, подкуп, обман» и выдвижение «иных требований». То есть перечень наказуемых действий не является исчерпывающим, трактовать его можно широко. За это полагаются штрафы до 10 тысяч руб. для обычных граждан и до 200 тысяч руб. для юридических лиц. При этом правонарушение считается совершенным «вне зависимости от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности». Не является склонением лишь информирование врачом беременной женщины о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности.
По данным «Коммерсанта», в ноябре аналогичный закон приняло заксобрание Тверской области; такая же инициатива внесена в думу Тамбовской области.
Таким образом, в России в ближайшее время могут появиться новые «дела врачей».