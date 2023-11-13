СМИ: во всех крупных городах Финляндии ухудшилась безопасность

Согласно данным, собранным Yle в десяти крупнейших городах Финляндии, ситуация с безопасностью ухудшилась особенно сильно в Эспоо и в Тампере.

Индекс беспорядков составляют на основании зарегистрированных правонарушений и срочных вызовов в расчете на душу населения.

Полицейское управление признает, что после пандемии коронавируса безопасность на улицах стала ухудшаться.

«Сильно выросло число избиений и ограблений в публичных местах. Этот тренд продолжился в текущем году, и он влияет на индекс беспорядков», - говорит инспектор Веса Пихайоки из Полицейского управления Финляндии.