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СМИ: во всех крупных городах Финляндии ухудшилась безопасность

rus.postimees.ee
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Финляндия.
Финляндия. Фото: Mistervlad/Shutterstock

Безопасность ухудшилась во всех крупных городах Финляндии, пишет портал Yle.

Согласно данным, собранным Yle в десяти крупнейших городах Финляндии, ситуация с безопасностью ухудшилась особенно сильно в Эспоо и в Тампере.

Индекс беспорядков составляют на основании зарегистрированных правонарушений и срочных вызовов в расчете на душу населения.

Полицейское управление признает, что после пандемии коронавируса безопасность на улицах стала ухудшаться.

«Сильно выросло число избиений и ограблений в публичных местах. Этот тренд продолжился в текущем году, и он влияет на индекс беспорядков», - говорит инспектор Веса Пихайоки из Полицейского управления Финляндии.

В следующем году управление намерено жестко вмешаться в сложившуюся ситуацию.

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