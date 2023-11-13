«Новости в 7» за 13 ноября: правительство не слышит учителей, 105-летие Кайтселийт, раскрываем суть любви с помощью ЭФТ, знакомимся с чемпионкой мира по фитнес-бикини

Сегодня в выпуске:

- Пока Кая Каллас совершает визит в Вашингтон, совет правящей коалиции должен был решить вопрос повышения зарплат учителей. Если педагогов не устроит предложение правительства, они готовы в декабре провести полноценную забастовку

- Это важно: разрыв в оплате труда мужчин и женщин вновь начал увеличиваться; всю эту неделю в Эстонии проходят проверки наличия дымовых датчиков; удар молнии уничтожил 10-этажное здание в Турции

- Эстонский оборонный союз ополченцев и бойцов запаса Кайтселийт отметил свое ста пяти летие. На праздновании круглой даты важной для безопасности страны организации побывал наш корреспондент

- Почему в 21-ом веке так много разводов и одиноких людей? Возможно, потому что нам не хватает мотивации, а может быть, потому что мы просто не нашли того единственного терапевта, который поможет нам разобраться в этом эмоциональном лабиринте. Наш корреспондент посетила лекцию «Что такое любовь», и готова поделиться со зрителями полученными знаниями

- Это интересно: какие неожиданные гостьи забежали на территории школы в Тарту; как в Италии ловили сбежавшего опасного циркового «артиста» и уникальные кадры потоков лавы в жерле вулкана в Исландии

- Эстонская сборная команда с триумфом выступила на чемпионате мира по бодибилдингу и фитнессу, завоевав почти два десятка медалей. Наша корреспондент решила поближе познакомиться с одной из чемпионок, отправившись в гости к ней домой и в спортзал