Пн, 13.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Дела плохи: государство начинает переговоры с потенциальными покупателями Nordica

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Nordica.
Nordica. Фото: Eero Vabamägi

Государство приняло решение продать авиакомпанию Nordica и уже ведет переговоры с некоторыми потенциальными покупателями, пишет Rus.ERR

Ситуация у Nordica сложная, и, по словам представителей Министерства климата, не стоит исключать и приватизацию предприятия государством, передает «Актуальная камера».

«Государство приняло решение продать Nordica. Отправной точкой продажи является то, что не поставлено конкретной ​​цели как продать авиакомпанию: целиком, по частям, отдельно или вместе с активами Transpordi Haldus. На сегодняшний день все эти сценарии возможны», - сказал вице-канцлер по мобильности Министерства климата Сандер Сальму.

О цене авиакомпании сегодня говорить еще рано, так как только недавно государство начало искать инвесторов среди других фирм авиаперевозок.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх