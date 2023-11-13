Дела плохи: государство начинает переговоры с потенциальными покупателями Nordica

Ситуация у Nordica сложная, и, по словам представителей Министерства климата, не стоит исключать и приватизацию предприятия государством, передает «Актуальная камера».

«Государство приняло решение продать Nordica. Отправной точкой продажи является то, что не поставлено конкретной ​​цели как продать авиакомпанию: целиком, по частям, отдельно или вместе с активами Transpordi Haldus. На сегодняшний день все эти сценарии возможны», - сказал вице-канцлер по мобильности Министерства климата Сандер Сальму.