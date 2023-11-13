США нанесли авиаудары по базам боевиков в Сирии, которых поддерживает Иран

Обстрелы американских баз

Минувшей ночью проиранские военизированные группировки в очередной раз обстреляли ракетами американские базы. Погибших не было.

На прошлой неделе представители Пентагона заявляли, что те же поддерживаемые Ираном ополченцы атаковали базы и объекты США в Ираке и Сирии по меньшей мере 41 раз с начала войны между ХАМАС и Израилем.

Они добавили, что в период с 17 октября по начала ноября 56 американских военнослужащих получили травмы. Все пострадавшие уже вернулись к работе.

Считается, что Иран направил в Сирию сотни солдат для поддержки режима президента Башара Асада. Гражданская война в этой стране идет с разной степенью интенсивности вот уже 12 лет.

На стороне сирийской армии сражались тысячи мусульман-шиитов из ливанской группировки «Хезболла», а также из Ирака, Афганистана и Йемена, которых Иран вооружил, обучил и профинансировал.

27 октября США нанесли первый воздушный удар по двум складам оружия и боеприпасов на востоке Сирии, которые принадлежали связанным с Ираном группам боевиков.

Еще один «удар в целях самообороны», по терминологии Пентагона, был нанесен 8 ноября по объекту на востоке Сирии. Его выполнили два самолета F-15.

Президенты Ирана и Сирии Фото: Reuters

Дополнительные меры

Агентство Reuters сообщило, что американские военные принимают дополнительные меры для защиты своих сил на Ближнем Востоке.