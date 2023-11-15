Интервью Rus.Postimees ⟩ Посол Украины в Эстонии: «Проживающие в Эстонии под защитой ЕС граждане Украины не являются беженцами»

И это притом, что некоторая часть национального наследия считалась украинской и в советские годы. Но образы Тараса Шевченко, Ивана Франка и Леси Украинки, которым было позволено представлять именно Украину, в догматических советских трактовках сильно отдавали нафталином. Сегодня наш приоритет - не подсчет, сколько «своего» у нас отняли и что надо срочно вернуть, а борьба со стереотипами во имя новой Украины – современной, креативной, модернизирующейся. Украинская нация осознала себя таковой именно в европейском контексте, и в этом смысле мы сейчас защищаем на этой войне не только себя. Вы наверняка знаете притчу о Черчилле, который во время войны не утвердил бюджет, в котором не было расходов на культуру. Не знаю, насколько она соответствует действительности, но я согласен с тем, что, если мы во время даже самой кровопролитной войны забываем о культуре, впору спросить, за что же мы в таком случае боремся? Украина же как раз сегодня и борется за свою культурную идентичность.