Интервью Rus.Postimees ⟩ Посол Украины в Эстонии: «Проживающие в Эстонии под защитой ЕС граждане Украины не являются беженцами»

Весной этого года в Эстонии сменился посол Украины. До своего назначения в Таллинн Максим Кононенко работал в дипломатических миссиях в Париже, Страсбурге и Амстердаме. Свое новое место работы он принял с особым энтузиазмом, учитывая уровень эмпатии, который демонстрирует Эстония к Украине. Специально для читателей Rus.Postimees Максим Кононенко поделился своим видением настоящего и будущего Украины в его политическом и культурном измерениях.
Господин посол отвечал корреспонденту на украинском языке и затем авторизовал перевод своих ответов на русский язык. По крайней мере, в продолжение войны недопустимо навязывать язык государства-агрессора официальному представителю государства, на которое направлена агрессия. Редакция Rus.Postimees выражает благодарность первому секретарю посольства по вопросам культуры и работе с медиа Инне Билык за помощь в организации и подготовке интервью.
- Почему произошла замена посла? Как в Украине происходит эта процедура?
- Боюсь не быть очень оригинальным в ответе на этот вопрос. В основе дипломатической службы – ротация. Дипломат, отработавший четыре года за границей, как правило, возвращается в Украину для продолжения карьеры дома. Согласно конституции, назначение новых послов является исключительной прерогативой президента Украины. В случае с Эстонией все было просто: каденция моей предшественницы подошла к концу, Президент Зеленский принял решение доверить этот пост мне. Для меня это назначение – одновременно и важный подарок, учитывая позицию Эстонии в отношении Украины, и большая ответственность за поддержание высокого уровня отношений наших стран. Кстати, между послами не было паузы – я приехал практически на другой день после окончания миссии моей коллеги, так как считаю, что мы не должны сбавлять темпы в укреплении нашего двустороннего сотрудничества.
- Основной тренд отношений Украины с Эстонией вряд ли меняется, но что-то же должно измениться в работе вашего представительства?