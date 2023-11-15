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Интервью Rus.Postimees ⟩ Посол Украины в Эстонии: «Проживающие в Эстонии под защитой ЕС граждане Украины не являются беженцами»
Посол Украины в Эстонии Максим Кононенко. Фото: Ян Левченко
Ян Левченко
, журналист
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Весной этого года в Эстонии сменился посол Украины. До своего назначения в Таллинн Максим Кононенко работал в дипломатических миссиях в Париже, Страсбурге и Амстердаме. Свое новое место работы он принял с особым энтузиазмом, учитывая уровень эмпатии, который демонстрирует Эстония к Украине. Специально для читателей Rus.Postimees Максим Кононенко поделился своим видением настоящего и будущего Украины в его политическом и культурном измерениях.

Господин посол отвечал корреспонденту на украинском языке и затем авторизовал перевод своих ответов на русский язык. По крайней мере, в продолжение войны недопустимо навязывать язык государства-агрессора официальному представителю государства, на которое направлена агрессия. Редакция Rus.Postimees выражает благодарность первому секретарю посольства по вопросам культуры и работе с медиа Инне Билык за помощь в организации и подготовке интервью.

Максим Кононенко в рабочем кабинете.
Максим Кононенко в рабочем кабинете. Фото: Ян Левченко

- Почему произошла замена посла? Как в Украине происходит эта процедура?

- Боюсь не быть очень оригинальным в ответе на этот вопрос. В основе дипломатической службы – ротация. Дипломат, отработавший четыре года за границей, как правило, возвращается в Украину для продолжения карьеры дома. Согласно конституции, назначение новых послов является исключительной прерогативой президента Украины. В случае с Эстонией все было просто: каденция моей предшественницы подошла к концу, Президент Зеленский принял решение доверить этот пост мне. Для меня это назначение – одновременно и важный подарок, учитывая позицию Эстонии в отношении Украины, и большая ответственность за поддержание высокого уровня отношений наших стран. Кстати, между послами не было паузы – я приехал практически на другой день после окончания миссии моей коллеги, так как считаю, что мы не должны сбавлять темпы в укреплении нашего двустороннего сотрудничества.

Марьяна Беца - предшественница Максима Кононенко на посту посла Украины. Декабрь 2022.
Марьяна Беца - предшественница Максима Кононенко на посту посла Украины. Декабрь 2022. Фото: Madis Veltman

- Основной тренд отношений Украины с Эстонией вряд ли меняется, но что-то же должно измениться в работе вашего представительства?

- Нельзя не заметить, что основной тренд наших двусторонних отношений остается неизменным. Нам не нужно прилагать усилия по изменению стратегических приоритетов. Мы на одной стороне: победа Украины в войне, восстановление ее территориальной целостности, привлечение России к ответственности – в первую очередь, тех военных и гражданских лиц, которые принимали участие в злодеяниях на территории Украины, оценка урона и его восполнение за счет замороженных на Западе активов страны-агрессора, дальнейшая интеграция Украины в пространство Европы, в том числе ее будущее членство в Европейском союзе и НАТО. Координацию наших усилий на этих только что обозначенных направлениях я рассматриваю как свою основную задачу на этом посту. Мой стиль управления – высокая степень доверия коллегам и максимальная открытость эстонским партнерам и гражданам Украины, которых сейчас в Эстонии насчитывается до 90 тысяч.

Первый зарубежный визит Каи Каллас в качестве главы нового правительства Эстонии состоялся в Украину, где президент Владимир Зеленский вручил ей орден Ярослава Мудрого второй степени за помощь Украине. Апрель, 2023. 
Первый зарубежный визит Каи Каллас в качестве главы нового правительства Эстонии состоялся в Украину, где президент Владимир Зеленский вручил ей орден Ярослава Мудрого второй степени за помощь Украине. Апрель, 2023. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/ZUMAPRESS.com

- Насколько, на ваш взгляд, важна роль культурного продвижения Украины для укрепления ее международного авторитета? Во время войны возникает эффект, что нужны пушки, а культура подождет. Президент Украины имеет опыт работы в культурном поле, что нетипично для большой европейской политики. Хотя сейчас он говорит в первую очередь о боеприпасах…

- Культура была и остается чрезвычайно важна для нас. Слишком долго Украина пребывала в тени России – как геополитической, так и в особенности культурной. Фактически Россия исповедовала подход, согласно которому все, что сделано Украиной в составе как Российской империи, так и Советского Союза, она объявляла «своим». Это был случай Илии Репина и Олександра Богомазова, Мыколы Гоголя и Сергия Прокофьева – список можно продолжать. Россияне активно присваивали имена и явления, а украинцы долгое время не решались заявлять о своих правах.

Олександр Богомазов. Тюрьма на Кавказе (1916). Выставка «Футуромарення. Украина и авангард», KUMU, Таллинн, 08.04.2023-10.09.2023. 
Олександр Богомазов. Тюрьма на Кавказе (1916). Выставка «Футуромарення. Украина и авангард», KUMU, Таллинн, 08.04.2023-10.09.2023. Фото: Ян Левченко

- Действительно, между русским и украинским по умолчанию ставился знак равенства…

И это притом, что некоторая часть национального наследия считалась украинской и в советские годы. Но образы Тараса Шевченко, Ивана Франка и Леси Украинки, которым было позволено представлять именно Украину, в догматических советских трактовках сильно отдавали нафталином. Сегодня наш приоритет - не подсчет, сколько «своего» у нас отняли и что надо срочно вернуть, а борьба со стереотипами во имя новой Украины – современной, креативной, модернизирующейся. Украинская нация осознала себя таковой именно в европейском контексте, и в этом смысле мы сейчас защищаем на этой войне не только себя. Вы наверняка знаете притчу о Черчилле, который во время войны не утвердил бюджет, в котором не было расходов на культуру. Не знаю, насколько она соответствует действительности, но я согласен с тем, что, если мы во время даже самой кровопролитной войны забываем о культуре, впору спросить, за что же мы в таком случае боремся? Украина же как раз сегодня и борется за свою культурную идентичность.

Михаил Божий - классик украинского соцреализма, давший портрету Тараса Шевченко характерное название «Думы мои, думы...» (1959-60).
Михаил Божий - классик украинского соцреализма, давший портрету Тараса Шевченко характерное название «Думы мои, думы...» (1959-60). Фото: Wikimedia Commons

- Иногда ее называют войной ценностей…

- Именно так, эта война носит экзистенциальный характер. Сказать, что война идет за ресурсы или за территорию – значит сильно сузить ее значение. Территория России безгранична, ее ресурсы намного богаче украинских. Так что это война за сознание людей, за культурный и языковой код. Украина сейчас не просто защищается, но использует свой язык и свою культуру, как оружие, с помощью которого препятствует стремлению России уничтожить государственность Украины, принципы ее социальности и формы духовности. В конечном счете все упирается в такое понятие, как образ жизни. И Россия сегодня воюет с Украиной за то, чтобы навязать ей свой постсоветский, то есть реакционно-имперский образ жизни, тогда как Украина какое-то время назад сделала выбор в пользу европейского образа жизни.

Остатки герба СССР, снятого со щита на монументе «Родина-мать», Киев, август 2023.
Остатки герба СССР, снятого со щита на монументе «Родина-мать», Киев, август 2023. Фото: Ukraine Ministry of Culture and Information Policy/Cover Images

- Отрицая субъектность Украины, Россия буквально фальсифицирует историю, ведь грамотность шла в Московию с Запада. И тем не менее, Россия умудрилась убедить и многие другие страны в том, что Украина вторична, несамостоятельна. Война изменила это положение. Украину узнал весь мир, пусть и дорогой ценой. Как сохранить эти позиции после окончания войны?

- Действительно, до последнего времени Украина была белым пятном на карте Европы, которая была склонна доверять российским нарративам о том, что это фактически Россия, а украинцы – это неправильные россияне, говорящие на искаженном русском языке. Сейчас ситуация радикально изменилась. Граждане самых отдаленных стран мира теперь знают названия населенных пунктов Украины, которые я не знал до начала полномасштабного вторжения. Эмоционально, а затем и визуально Украина заняла свое место на карте Европы, и мы его уже не утратим.

В этой войне мы уже победили в том, что доказали свое право не только на военную и политическую, но и на гражданскую самобытность. Тот период беспечности и беззаботности, который продолжался сразу после обретения Украиной независимости, сменился, наконец, периодом тяжелой работы, в которой акцентирована всестороння реформа вооруженных сил. Украина – страна с квалифицированной, хорошо экипированной и высокооплачиваемой армией. Еще один приоритет и во время, и после войны – это экономика, поступательно подрастающая до уровня, который бы позволил Украине вступить в Европейский Союз и НАТО.

Расчет украинской армии с противотанковой системой «Джавелин» незадолго до полномасштабного вторжения. Донбасс, Декабрь 2021.
Расчет украинской армии с противотанковой системой «Джавелин» незадолго до полномасштабного вторжения. Донбасс, Декабрь 2021. Фото: Ukrainian Defense Ministry Press Service via AP

- По вашим словам, интеграция Украины в Европейский Союз не имеет альтернатив. Но согласится ли Европа в лице Украины граничить с Россией?

- Европейский союз и сейчас имеет довольно протяженную границу с Российской Федерацией. Мы с вами находимся на территории страны, у которой граница с Россией длиннее границ с остальными странами. У Латвии покороче, а у Финляндии - больше 1000 километров. У России есть эксклав, со всех сторон окруженный Европейским Союзом. Кстати, напомню вам, что по одной из классификаций европейской территории географический центр Европы находится в Закарпатье. Но это, допустим, не так и важно. Тут вопрос ценностей, которые мы разделяем. Конечно, не все так гладко, многое требует труда. Но главное, что мы разделяем с Европой идеи ценности человеческой жизни и прав человека, демократические институты – ведь у нас в этом веке регулярно проходят конкурентные выборы. Меня зарубежные коллеги не раз спрашивали: чем же вы отличаетесь от россиян? Вас, дескать, рядом поставь – и будет не отличить. Да, у нас нет антропологических отличий. Но стоит задать уточняющие вопросы, и все встанет на свои места.

Один из географических центров Европы находится в Рахове, Закарпатье. 
Один из географических центров Европы находится в Рахове, Закарпатье. Фото: telegram

- Можно ли сказать, что Украина потому и бьет россиян так хорошо, что у нее есть ценностный каркас, о котором вы говорите? Борьба не только за родную землю, но и за общие ценности не позволяет впасть в циничный релятивизм, который стоит за действиями российской армии?

- Я думаю, вы совершенно правы в этом вопросе. Дело еще в том, что вся история современной Украины – это прохождение через революцию. Наша независимость началась с «Революции на граните», через 14 лет – Оранжевая революция, еще через девять – Евромайдан. В России все это называли «беспорядками», попыткой радикально «усмирить» которые и стало полномасштабное вторжение. Однако именно эти этапы нашего становления всякий раз заставляли людей отвечать на вопросы: «Кто я есть?», «Каково мое происхождение?», «В чем моя самобытность?». В ходе этой войны, если начинать с 2014 года, от вопроса «Кто я по национальности?» люди перешли к вопросу: «В чем моя гражданская идентичность?». Это значит, что от первичного, скажем так, потребительского отношения («что мне дало государство?») люди переходят к осознанию - «Что я могу дать своей стране, чтобы мы все, живущие в ней, чувствовали себя защищенными?». Нынешние украинцы мотивированы уже своим правом называться собой.

- По европейским меркам Украина – очень большая страна. С Россией ее не стоит сравнивать, потому что Россия – не страна, и это отдельный разговор. Как крупнейшая страна Европы, на ваш взгляд, Украина остается в перспективе национальным государством или может стать федеративным субъектом, подобным Германии, например?

- Украинский народ свою волю выразил, и она закреплена в конституции 1996 года. Была выбрана модель унитарного государства с титульной нацией и соблюдением прав национальных меньшинств. Поэтому для нас это не дискуссионный вопрос. Тем более – в условиях войны. Мы защищаем государственное устройство, установленное в конституции. Что будет дальше, никто не знает, но в распоряжении украинского народа – демократические инструменты выражения своей воли. На данном этапе я бы не хотел спекулировать на тему, столь явно связанную с вопросами нашей безопасности и национальными интересами.

Конституция Украины была принята в 1996 году.
Конституция Украины была принята в 1996 году. Фото: Wikimedia Commons

- Вы почти сразу по окончании института вступили в должность консультанта управления внешнеполитических проблем аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как это произошло?

- Дело в том, что уже на старших курсах университета моим приоритетом стала государственная служба. Я закончил факультет международного права в КНУ имени Тараса Шевченко и хотел работать по специальности. А в моем случае на тот момент был МИД. Я подал документы, но пришлось ждать, пока освободится вакансия. В ожидании я решил попробовать себя в других госструктурах. Как раз тогда с поста секретаря совета национальной безопасности Украины уходил Владимир Горбулин и вместо него был назначен Евгений Марчук. С Горбулиным ушло очень много людей из аппарата Совбеза, в том числе из международного отдела. На волне этого кадрового голода я был принят как молодой специалист, у которого уже был опыт европейских поездок на фоне владения иностранными языками.

- Какой у вас основной иностранный язык?

- Французский. Проработав полтора года в Совбезе, я все-таки перешел в МИД, где работал по линии переговоров с Румынией по вопросам зонирования континентального шельфа в Черном море. А в будущем году будет уже 20 лет, как я на дипломатической службе. Из-за специализации на французском я был связан с Францией – моей первой каденцией там была должность первого секретаря посольства по консульско-правовым вопросам. Вторая каденция уже была связана с многосторонней дипломатической работой в постоянном представительстве Украины в Совете Европы. Это Страсбург, как вы знаете, поэтому там для меня была тоже комфортная языковая среда. Потом снова Париж – уже в должности советника-посланника. С декабря 2021 по сентябрь 2022 года – посол в Нидерландах. В марте 2023 года был назначен послом в Эстонию, а уже в июле начал свою каденцию в Таллинне.

Видеовыступление президента Украины Владимира Зеленского в Совете Европы. Страсбург, октябрь 2022.
Видеовыступление президента Украины Владимира Зеленского в Совете Европы. Страсбург, октябрь 2022. Фото: Jean-Francois Badias/AP

- Каковы ваши общие приоритеты для граждан Украины, проживающих в Эстонии? Каковы планы Посольства по работе с беженцами?

Как юрист всегда стараюсь быть точным в определениях. На самом деле граждане Украины, проживающие сегодня в Эстонии под временной защитой ЕС, не являются беженцами. Ведь в классическом понимании беженцы спасаются от произвола и преследования собственных властей (согласно законодательству Украины - прим. ред.). Если кто и заставил украинцев оставить свои дома и спасать свои жизни, то это были российские агрессоры и оккупанты. Поэтому мы называем наших граждан, уехавших из страны, вынужденными переселенцами или временно перемещенными лицами. Это для ясности.

Что касается планов по работе, то очевидно, что ни помещение Посольства, ни штат не были рассчитаны на такое количество украинцев в Эстонии. Есть объективные параметры, которые мы не сможем изменить. Однако мы можем и будем оптимизировать свою работу. Во-первых, больше актуальной информации на веб-ресурсах Посольства. Во-вторых, лучшее взаимодействие и координация с эстонскими органами власти, с информационными центрами и украинскими общинами на местах. В-третьих, дополним консульский прием в Таллинне выездным консульским обслуживанием в регионах, график на 2024 год уже формируется. Сейчас также сотрудничаем с международными структурами, например Международной организацией миграции, негосударственными организациями…

День вышиванки в Таллинне - инициатива НКО «Конгресс украинсцев Эстонии», 18 мая 2023.
День вышиванки в Таллинне - инициатива НКО «Конгресс украинсцев Эстонии», 18 мая 2023. Фото: Taavi Sepp/Postimees/Scanpix Baltics

Украинское государство работает над тем, чтобы продолжить временную защиту ЕС на период ведения военных действий и сделать условия временного проживания украинцев максимально комфортными. Я благодарен эстонским властям за предоставленные нашим людям возможности: доступ к образованию, рынку труда, системе социальной защиты и охраны здоровья… В свою очередь, я призываю украинцев ценить эту помощь, учить эстонский язык, делать свой вклад в экономическое развитие страны, которая их приютила. Важной задачей является и создание условий для возвращения украинцев домой после завершения войны. Нам нужны наши люди для восстановления и развития Украины в будущем. Мы не должны упускать этот долгосрочный приоритет из виду.

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