Вт, 14.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Eesti Raudtee построит железнодорожный узел для перевозки военной техники

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Eesti Raudtee

Eesti Raudtee планирует к 2027 году реконструировать железнодорожный участок Валга – Койдула и построить железнодорожный узел Сымерпалу, сообщает Rus.ERR.

Целью 70-миллионных инвестиций является, прежде всего, создание возможностей для перевозки военной техники, а также для перевозки грузов и, при необходимости, открытия пассажирской линии.

«Цель предприятия Eesti Raudtee заключается в том, чтобы реконструировать железнодорожную линию Валга-Койдула таким образом, чтобы было гарантировано как гражданское, так и оборонное использование. Этот проект включает в себя расширение станции Сымерпалу, то есть там будет построена погрузочная платформа», — рассказал ERR руководитель строительной службы Eesti Raudtee Рихо Вяткин.

С расширением железнодорожного узла Сымерпалу добавятся две или три пары рельсов, а на государственной земле построят погрузочную платформу.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх