Eesti Raudtee построит железнодорожный узел для перевозки военной техники

Целью 70-миллионных инвестиций является, прежде всего, создание возможностей для перевозки военной техники, а также для перевозки грузов и, при необходимости, открытия пассажирской линии.

«Цель предприятия Eesti Raudtee заключается в том, чтобы реконструировать железнодорожную линию Валга-Койдула таким образом, чтобы было гарантировано как гражданское, так и оборонное использование. Этот проект включает в себя расширение станции Сымерпалу, то есть там будет построена погрузочная платформа», — рассказал ERR руководитель строительной службы Eesti Raudtee Рихо Вяткин.