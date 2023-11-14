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Эстонская танцевальная пара завоевала титул чемпионов мира!

rus.postimees.ee
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Андрес Лийв и Кристин Ваха.
Андрес Лийв и Кристин Ваха. Фото: Facebook/Eesti Tantsuspordi Liit

Андрес Лийв и Кристин Ваха завоевали золотую медаль на проходившем в Болгарии чемпионате мира по классическому шоу-танцу.

Во взрослой категории Masters, предназначенной для профессионалов, представители танцевального клуба «Мустанг» (Рапламаа) опередили итальянскую пару Доменико Алиберти – Роберта Кардоне, завоевавшую серебро, и канадскую пару Стилиян Станев – Рози Михалева, завоевавшую бронзу.

Сезон этого года сложился для эстонской пары очень удачно, поскольку неделей ранее они завоевали серебряную медаль в категории Masters на чемпионате мира по стандартным танцам, проходившем в Австрии.

Следующие соревнования эстонской танцевальной пары запланированы на 10 декабря на Окинаве, Япония.

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