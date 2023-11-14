Эстонская танцевальная пара завоевала титул чемпионов мира!

Андрес Лийв и Кристин Ваха завоевали золотую медаль на проходившем в Болгарии чемпионате мира по классическому шоу-танцу.
Во взрослой категории Masters, предназначенной для профессионалов, представители танцевального клуба «Мустанг» (Рапламаа) опередили итальянскую пару Доменико Алиберти – Роберта Кардоне, завоевавшую серебро, и канадскую пару Стилиян Станев – Рози Михалева, завоевавшую бронзу.
Сезон этого года сложился для эстонской пары очень удачно, поскольку неделей ранее они завоевали серебряную медаль в категории Masters на чемпионате мира по стандартным танцам, проходившем в Австрии.
Следующие соревнования эстонской танцевальной пары запланированы на 10 декабря на Окинаве, Япония.