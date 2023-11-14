Александр Чаплыгин ⟩ Налоги нужно брать у тех, у кого есть что брать

Помимо социальной справедливости, налог на роскошь имеет еще одну цель – наиболее безболезненным для общества способом пополнить казну государства. Согласитесь, что покупателю Bentley или Ferrari, роскошного особняка или дорогих украшений легче заплатить за это лишние несколько тысяч евро, чем проживающему на 500 евро в месяц пенсионеру уплатить лишний евро за подорожавшую из-за повышения НСО колбасу.

Но нынешнее правительство предпочитает забрать этот евро у пенсионера. Совершенно понятно, что повышение НСО с 20 до 22% больнее всего ударит именно по наименее защищенным группам населения, все доходы которых уходят на оплату коммунальных счетов и еду. Упомянутые выше 5% самых богатых семей этого повышения даже не почувствуют.

Социальная справедливость? Это не про нас

К этой же, весьма странной для бедной страны заботе о самых богатых, можно отнести и отмену так называемого «налогового горба», при котором люди с более высокими доходами отдавали государству несколько большую часть своего заработка. Отменяя «налоговый горб», реформисты уничтожают существующую социально справедливую систему двухступенчатого подоходного налога. Напомню, что во многих куда более благополучных странах – Финляндии, Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Дании, Голландии и Швейцарии действует именно ступенчатый подоходный налог.

Возникшую в бюджете дыру в 400 миллионов евро латают уже упомянутым повышением НСО, а также автомобильным налогом. Кстати, и в случае с НСО, с автомобильным налогом под раздачу попадают далеко не самые богатые граждане. Эксперты уже посчитали, что больше всего – на 20% – подорожают не люксовые авто, а так необходимые многодетным семьям недорогие минивены. Социальная справедливость? Это вновь не про нас.