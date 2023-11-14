Александр Чаплыгин ⟩ Налоги нужно брать у тех, у кого есть что брать

Если министр финансов Март Вырклаэв уверен, что экономика Эстонии начнет восстанавливаться к концу этого года, то генеральный секретарь Торгово-промышленной палаты Эстонии Майт Пальтс не разделяет такого оптимизма. По словам Пальтса, с которым в среду встретилась наша фракция в парламенте, у предпринимателей нет никаких реальных оснований верить в мечту правительства о скором восстановлении экономики, пишет член Рийгикогу (Центристская партия) Александр Чаплыгин.
По прогнозам Торгово-промышленной палаты, возобновление экономического роста возможно не ранее второго полугодия следующего года. Это означает, что и роста уровня жизни в ближайшее время нам ожидать не стоит.
В ситуации, когда четверть населения страны живет в бедности, правительство Эстонии повышает и вводит новые налоги на потребление, что больнее всего бьет по кошельку наименее обеспеченных граждан. При этом премьер-министр Кая Каллас руками и ногами отбивается от предложений обложить дополнительными налогами банкиров и остальную финансовую элиту.
Недавно в зале заседаний Рийгикогу Каллас пыталась объяснить депутатам, что вводить специальный налог на сверхприбыли банков означает поставить под удар стабильность финансовой системы. Попытка не удалась: все знают, что подобный налог уже введен в Литве, что позволило пополнить казну 400 миллионами евро и никоим образом не повлияло на экономическую ситуацию в стране. Напротив, Литва сегодня развивается успешнее своих балтийских соседей. Наши банкиры благодаря повышению процентных ставок за первые девять месяцев этого года заработали на 13% больше, чем за весь предыдущий год: если в 2022 году общая прибыль действующих в Эстонии банков составила 566 млн евро, то с января по сентябрь этого года – 640 млн евро. Прогнозируемая годовая прибыль банков в этом году составит почти миллиард евро, что является абсолютным рекордом. При этом банки не уплатят с этой суммы ни одного дополнительного цента…
Впрочем, налог на сверхприбыль банков – лишь один из способов справедливого распределения национального богатства. А справедливость необходима в ситуации, когда всего 5% семей контролируют более половины совокупного имущества эстонских домохозяйств. Задумайтесь: пяти процентам жителей принадлежит такая же доля национального богатства, как остальным 95%! При этом государство даже не пытается каким-то образом заставить наиболее обеспеченные группы населения проявить солидарность с остальным, куда менее богатыми.
Лучше отобрать у пенсионеров, чем у банков
Между тем, такая солидарность существует во многих государствах, уровень жизни значительно выше нашего. Реализуется это вполне законным и не посягающим на принципы экономической свободы способом, а именно – через налоговую систему. Речь идет о так называемом налоге на роскошь, который подразумевает дополнительное налогообложение товаров класса люкс или же имущества, стоимость которого превышает установленный предел.
В Великобритании сегодня покупателю недвижимости ценой от 125 тысяч фунтов (примерно 144 тысячи евро) придется уплатить налог в размере 1%, однако для более дорогих для объектов – дороже 500 тысяч фунтов, ставка составляет уже 4%. В Венгрии собственники объектов недвижимости, стоимостью более 100 миллионов форинтов (примерно 264 тысячи евро) уплачивают ежегодный налог в размере 0,5%. В Испании налогом на роскошь облагаются не только дорогие объекты недвижимости, но и транспорт, ювелирные украшения и антиквариат. Если суммарная стоимость упомянутого имущества превышает 700 тысяч евро, ставка налога может варьироваться от 0,2% до 2,5%. В Норвегии налог на роскошь применяется к активам общей стоимостью от 870 тысяч крон (около 73 тысяч евро). Под активами там подразумевается не только недвижимость, но также счета в банках и ценные бумаги.
Помимо социальной справедливости, налог на роскошь имеет еще одну цель – наиболее безболезненным для общества способом пополнить казну государства. Согласитесь, что покупателю Bentley или Ferrari, роскошного особняка или дорогих украшений легче заплатить за это лишние несколько тысяч евро, чем проживающему на 500 евро в месяц пенсионеру уплатить лишний евро за подорожавшую из-за повышения НСО колбасу.
Но нынешнее правительство предпочитает забрать этот евро у пенсионера. Совершенно понятно, что повышение НСО с 20 до 22% больнее всего ударит именно по наименее защищенным группам населения, все доходы которых уходят на оплату коммунальных счетов и еду. Упомянутые выше 5% самых богатых семей этого повышения даже не почувствуют.
Социальная справедливость? Это не про нас
К этой же, весьма странной для бедной страны заботе о самых богатых, можно отнести и отмену так называемого «налогового горба», при котором люди с более высокими доходами отдавали государству несколько большую часть своего заработка. Отменяя «налоговый горб», реформисты уничтожают существующую социально справедливую систему двухступенчатого подоходного налога. Напомню, что во многих куда более благополучных странах – Финляндии, Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Дании, Голландии и Швейцарии действует именно ступенчатый подоходный налог.
Возникшую в бюджете дыру в 400 миллионов евро латают уже упомянутым повышением НСО, а также автомобильным налогом. Кстати, и в случае с НСО, с автомобильным налогом под раздачу попадают далеко не самые богатые граждане. Эксперты уже посчитали, что больше всего – на 20% – подорожают не люксовые авто, а так необходимые многодетным семьям недорогие минивены. Социальная справедливость? Это вновь не про нас.
Подводя итоги. В условиях рыночной экономики у государства имеются законные и вполне рыночные способы внедрить солидарность и социальную справедливость, забрав деньги там, где их действительно много. Но наше правительство вместо этого предпочитает шарить по карманам и без того обнищавшего из-за роста цен простого народа.