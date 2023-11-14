Переход на эстоноязычное образование: Каллас отправится в важным визитом в Ида-Вирумаа

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства образования, отметив, что основными темами встреч станут переход на обучение на эстонском языке и реорганизация школьной сети в регионе.

«Я хочу услышать мнение школ, руководителей образования, а также и общественности по поводу школьной сети и перехода на обучение на эстонском языке. С другой стороны, я хочу прояснить цели и отправные точки государства по этой теме, а также подтвердить, что государство будет поддерживать реализацию реформы, чтобы каждый ребенок в Эстонии имел возможность получить качественное образование на эстонском языке», – сказала Кристина Каллас.