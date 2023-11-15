Лучший учитель Украины и мира Артур Пройдаков: «Пока русские бомбят Украину, не очень хочется разбираться в тонкостях поэзии Пушкина»

Я преподавал украинский язык и литературу все также в Стаханове в 2014 году в октябре, зарплату тогда не платили. И в ноябре я принял решение, что нужно выезжать. По нашему колледжу уже начали студенты ходить в военной форме, которые представляли эти квазиреспублики. Я понял, что дальше там находиться небезопасно. Мы думали, что уезжаем ненадолго и вернемся скоро обратно.

– Артур, очень часто в риторике СМИ можно слышать такое выражение, что вот, выходцы с Востока Украины имеют пророссийские настроения. По вашим ученикам вы могли так сказать?

– Сложно сказать, потому что я в том окружении вырос и сформировался. Я бы сказал, что местное население там было не столько пророссийское, сколько имело какой-то нейтралитет. На выборы люди ходили, хоть и не сильно желая того, какие-то национальные праздники отмечали, но также без особого энтузиазма. Но вот у нас в Стаханове самый популярный праздник был День шахтера. Вот это максимально нас характеризовало, особенно старшее поколение. Вот мы и не туда, и не сюда, сами по себе.

Момент вручения премии Global teacher prize 2023. Фото: Личный архив Артура Пройдакова